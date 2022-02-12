В Украине сделали более 31 млн прививок от COVID-19 с начала вакцинальной кампании

За сутки прививки получили более 74 тыс. человек Фото: EPA

Первую дозу получили 20 260 человек, вторую дозу – 32 286 человек, дополнительную дозу – 725 человек, бустерную дозу – 20 767 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании получил первую дозу 15 561 671 человек, получили две дозы 14 932 864 человека, получили дополнительную дозу 23 353 человека, бустерную дозу – 553 617 человек.

В общей сложности сделано 31 071 505 прививок, отметили в Минздраве.

По данным Минздрава, вакцинацию проводили 875 мобильных бригад, а также в 3278 прививочных пунктах и 426 центрах вакцинации.