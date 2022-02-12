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В Украине сделали более 31 млн прививок от COVID-19 с начала вакцинальной кампании

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За сутки прививки получили более 74 тыс. человек
За сутки прививки получили более 74 тыс. человек
Фото: EPA

За сутки 11 февраля в Украине 74 038 человек были вакцинированы против COVID-19. Об этом утром 12 февраля сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Первую дозу получили 20 260 человек, вторую дозу – 32 286 человек, дополнительную дозу – 725 человек, бустерную дозу – 20 767 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании получил первую дозу 15 561 671 человек, получили две дозы 14 932 864 человека, получили дополнительную дозу 23 353 человека, бустерную дозу – 553 617 человек.

В общей сложности сделано 31 071 505 прививок, отметили в Минздраве. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/314239724063584

По данным Минздрава, вакцинацию проводили 875 мобильных бригад, а также в 3278 прививочных пунктах и 426 центрах вакцинации.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

Теги: Министерство здравоохранения, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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