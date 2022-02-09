ВОЗ призвала богатые страны выделить $16 млрд на борьбу с коронавирусом

В документе сообщается об инициативе по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19, запущенной в 2020 году (ACT Accelerator) и включающей в себя программы бесплатных поставок вакцин, лекарственных препаратов, средств диагностики и индивидуальной защиты в развивающиеся страны.

В ВОЗ уточнили, что $16 млрд в качестве безвозмездного финансирования требуются от правительств для финансирования агентств ACT-Accelerator в условиях, когда значительная доля населения планеты до сих пор не имеет возможности пройти процедуру вакцинации. По данным организации, выделенные средства планируют направить на приобретение вакцин, тестов и средств индивидуальней защиты для медицинских работников.