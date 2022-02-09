ВОЗ призвала богатые страны выделить $16 млрд на борьбу с коронавирусом

В документе сообщается об инициативе по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19, запущенной в 2020 году (ACT Accelerator) и включающей в себя программы бесплатных поставок вакцин, лекарственных препаратов, средств диагностики и индивидуальной защиты в развивающиеся страны.
В ВОЗ уточнили, что $16 млрд в качестве безвозмездного финансирования требуются от правительств для финансирования агентств ACT-Accelerator в условиях, когда значительная доля населения планеты до сих пор не имеет возможности пройти процедуру вакцинации. По данным организации, выделенные средства планируют направить на приобретение вакцин, тестов и средств индивидуальней защиты для медицинских работников.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.
Сейчас штамм "Омикрон" становится доминирующим в мире. По прогнозу ВОЗ, через несколько недель "Омикроном" может заразиться более половины населения Европы.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен. В ВОЗ тоже отмечали, что "Омикрон" вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем "Дельта".
В Украине первый случай заражения "Омикроном" подтвердили в середине декабря. К 24 января этот вариант был подтвержден в 17 регионах страны. 31 января министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что штамм "Омикрон" в Украине обнаружили уже в 20 регионах.