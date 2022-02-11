Глава Минздрава назвал лучшую область по вакцинации

"Полтавская область имеет лучшие показатели охвата прививкой против COVID-19 в целом и среди взрослого населения, в том числе среди групп риска 60+. По моему мнению, это позволяет области проходить как осеннюю волну, так и зимне-весеннюю без попадания не только в "красный", а даже в "оранжевый" уровень карантина", – подчеркнул Ляшко.
Лунин отметил, что в регионе прививку получили 58% населения, подпадающего под вакцинацию.
"Вакцинация в Полтавской области максимально простая. Кроме центров массовой вакцинации и прививочных пунктов, в отдаленные села каждой общины по графику ездят мобильные бригады. Еженедельно они совершают по 250 выездов и вакцинируют в среднем по 1,7 тыс. человек. Это преимущественно люди в возрасте 60+. Кроме того, более 30 тыс. жителей региона уже получили бустерную дозу", – отметил врио главы области.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.
Всего с начала вакцинальной кампании получили первую дозу – более 15 млн человек, две дозы – 14 900 578 человек, получили дополнительную дозу – 22 628 человек, бустерную дозу – 532 850 человек. В общей сложности сделано 30 997 467 прививок.