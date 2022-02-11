Глава Минздрава назвал лучшую область по вакцинации

Виктор Ляшко (слева): Полтавская область имеет лучшие показатели охвата прививкой против COVID-19 в целом и среди взрослого населения, в том числе среди групп риска 60+ Фото: adm-pl.gov.ua

"Полтавская область имеет лучшие показатели охвата прививкой против COVID-19 в целом и среди взрослого населения, в том числе среди групп риска 60+. По моему мнению, это позволяет области проходить как осеннюю волну, так и зимне-весеннюю без попадания не только в "красный", а даже в "оранжевый" уровень карантина", – подчеркнул Ляшко.

Лунин отметил, что в регионе прививку получили 58% населения, подпадающего под вакцинацию.

"Вакцинация в Полтавской области максимально простая. Кроме центров массовой вакцинации и прививочных пунктов, в отдаленные села каждой общины по графику ездят мобильные бригады. Еженедельно они совершают по 250 выездов и вакцинируют в среднем по 1,7 тыс. человек. Это преимущественно люди в возрасте 60+. Кроме того, более 30 тыс. жителей региона уже получили бустерную дозу", – отметил врио главы области.