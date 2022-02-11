ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Глава Минздрава назвал лучшую область по вакцинации

Виктор Ляшко (слева): Полтавская область имеет лучшие показатели охвата прививкой против COVID-19 в целом и среди взрослого населения, в том числе среди групп риска 60+
Виктор Ляшко (слева): Полтавская область имеет лучшие показатели охвата прививкой против COVID-19 в целом и среди взрослого населения, в том числе среди групп риска 60+
Фото: adm-pl.gov.ua

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил Полтавскую область как лучший регион по показателям охвата вакцинацией против COVID-19. Об этом он сообщил во время рабочего визита в Полтавскую область в четверг, 10 февраля. Трансляцию брифинга вели в Facebook врио главы Полтавской облгосадминистрации Дмитрия Лунина.

"Полтавская область имеет лучшие показатели охвата прививкой против COVID-19 в целом и среди взрослого населения, в том числе среди групп риска 60+. По моему мнению, это позволяет области проходить как осеннюю волну, так и зимне-весеннюю без попадания не только в "красный", а даже в "оранжевый" уровень карантина", – подчеркнул Ляшко.

Лунин отметил, что в регионе прививку получили 58% населения, подпадающего под вакцинацию.

"Вакцинация в Полтавской области максимально простая. Кроме центров массовой вакцинации и прививочных пунктов, в отдаленные села каждой общины по графику ездят мобильные бригады. Еженедельно они совершают по 250 выездов и вакцинируют в среднем по 1,7 тыс. человек. Это преимущественно люди в возрасте 60+. Кроме того, более 30 тыс. жителей региона уже получили бустерную дозу", – отметил врио главы области.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

Всего с начала вакцинальной кампании получили первую дозу – более 15 млн человек, две дозы – 14 900 578 человек, получили дополнительную дозу – 22 628 человек, бустерную дозу – 532 850 человек. В общей сложности сделано 30 997 467 прививок.

Теги: вакцинация, Полтавская область, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, Дмитрий Лунин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я была злобным карликом". Бывшая жена Позитива призналась, что ревновала мужа к своей подруге Насте Каменских
  "Я была злобным карликом". Бывшая жена Позитива призналась, что ревновала мужа к своей подруге Насте Каменских
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук назвала размер своей груди и снялась в прозрачном бюстгальтере
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук назвала размер своей груди и снялась в прозрачном бюстгальтере
"Шикарная". Джанабаева снялась на столе в плаще и сапогах
"Шикарная". Джанабаева снялась на столе в плаще и сапогах
"Ушла, поскольку больше не могла и не хотела". Хореограф Татьяна Денисова прокомментировала свое появление на СТБ после работы в РФ
"Ушла, поскольку больше не могла и не хотела". Хореограф Татьяна Денисова прокомментировала свое появление на СТБ после работы в РФ
"Жопа висяк". Звезда "Дома-2" Бузова показала, как принимает душ
"Жопа – висяк". Звезда "Дома-2" Бузова показала, как принимает душ
"Все вокруг в масках, кроме бесстрашных русских". Орбакайте показала прогулку с дочерью по Бродвею
"Все вокруг в масках, кроме бесстрашных русских". Орбакайте показала прогулку с дочерью по Бродвею
"Папуля наш". В сети показали, как выглядел отец Наташи Королевой
"Папуля наш". В сети показали, как выглядел отец Наташи Королевой
"Это чистый кайф". Жена Тигипко показала растяжку с нижнего ракурса
"Это чистый кайф". Жена Тигипко показала растяжку с нижнего ракурса
  "Я хотела бы поделиться секретом". 48-летняя Руслана рассказала, почему не стала матерью
  "Я хотела бы поделиться секретом". 48-летняя Руслана рассказала, почему не стала матерью
"Вау! Очень большая и крепкая задница!" 55-летняя Хайек показала ягодицы в мокрых плавках
"Вау! Очень большая и крепкая задница!" 55-летняя Хайек показала ягодицы в мокрых плавках
"Улыбака". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик показала лицо крупным планом
"Улыбака". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик показала лицо крупным планом
Нацотбор на "Евровидение 2022". Алина Паш прокомментировала отношения с судьей конкурса Тиной Кароль после премьеры их дуэтной песни
Нацотбор на "Евровидение 2022". Алина Паш прокомментировала отношения с судьей конкурса Тиной Кароль после премьеры их дуэтной песни
"Секс, самый искушенный". Астафьева засветила рельеф груди, ягодицы, живот и оттянула плавки для фото
"Секс, самый искушенный". Астафьева засветила рельеф груди, ягодицы, живот и оттянула плавки для фото
"До сих пор не могу поверить, что у меня трое детей". Plus size модель Грэм впервые показала новорожденных сыновей
"До сих пор не могу поверить, что у меня трое детей". Plus size модель Грэм впервые показала новорожденных сыновей
"Не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет". Умерла звезда "Стиляг" и "Оттепели" 40-летняя Евгения Брик
"Не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет". Умерла звезда "Стиляг" и "Оттепели" 40-летняя Евгения Брик
  Nozzy Bossy. Участник нацотбора на "Евровидение 2022" Wellboy представил клип на конкурсную песню. Видео
  Nozzy Bossy. Участник нацотбора на "Евровидение 2022" Wellboy представил клип на конкурсную песню. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Решение окончательное и обжалованию не подлежит". Morgenshtern эмигрировал из России на ПМЖ (238278)
2
61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами (93483)
3
"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", "Раскоряка". Звезда "Дома-2" Бузова в бикини расставила ноги для фото (57845)
4
"Я первый раз живу с мужчиной". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о 32-летнем бойфренде из Великобритании (48171)
5
"Красотка, ни взять, ни отнять", "Шортики – зачет". Каменских показала неопубликованные фото из семейного отпуска в Мексике (45510)
6
"Ну и зачем нам твой чебурек?", "Булочки". Асмус крупным планом показала пятую точку (33225)
7
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в прозрачном плаще и призналась, что выпивает (31913)
8
"Очень эротично", "Запрещенный прием – ниже пояса". Асмус снялась в ультрамини с нижнего ракурса (27139)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS