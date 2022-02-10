В Украину доставили более 40 тыс. флаконов препарата "Ремдесивир" для лечения COVID-19

"Ремдесивир" уже показал свою пользу в лечении тяжелых состояний во время COVID-19. Хотя течение болезни, вызванной штаммом "Омикрон", не так сложно, как было раньше, этот препарат все равно очень нужен. Еще в конце прошлого года по поручению Минздрава было закуплено более 60 тыс. флаконов препарата "Ремдесивир", из которых 20 тыс. еще в январе были развезены в регионы", – сказал замминистра здравоохранения Александр Комарида.

В Минздраве отметили, что "Ремдесивир" (торговое название Veklury) разработан компанией Gilead Sciences, Inc. Его закупали США, ЕС, Великобритания, Израиль, Япония, Сингапур, ОАЭ, Таиланд и другие страны.

Препарат закупили за средства госбюджета. Один флакон стоит 300 грн, на партию из 43 711 флаконов потратили 13,1 млн грн. В ближайшее время препарат доставят в регионы.