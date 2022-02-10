В Украину доставили более 40 тыс. флаконов препарата "Ремдесивир" для лечения COVID-19

"Ремдесивир" уже показал свою пользу в лечении тяжелых состояний во время COVID-19. Хотя течение болезни, вызванной штаммом "Омикрон", не так сложно, как было раньше, этот препарат все равно очень нужен. Еще в конце прошлого года по поручению Минздрава было закуплено более 60 тыс. флаконов препарата "Ремдесивир", из которых 20 тыс. еще в январе были развезены в регионы", – сказал замминистра здравоохранения Александр Комарида.
В Минздраве отметили, что "Ремдесивир" (торговое название Veklury) разработан компанией Gilead Sciences, Inc. Его закупали США, ЕС, Великобритания, Израиль, Япония, Сингапур, ОАЭ, Таиланд и другие страны.
Препарат закупили за средства госбюджета. Один флакон стоит 300 грн, на партию из 43 711 флаконов потратили 13,1 млн грн. В ближайшее время препарат доставят в регионы.
"Ремдесивир" – препарат, созданный для лечения лихорадки Эбола. В мае 2020 года власти США разрешили применять его для взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии. В июне аналогичное разрешение было выдано в Евросоюзе.
В середине октября 202о года Всемирная организация здравоохранения опубликовала результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что препараты "Ремдесивир", гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир оказали незначительное влияние или не оказали никакого влияния на смертность или внутрибольничное течение COVID-19 среди госпитализированных пациентов по всему миру.
22 октября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Veklury ("Ремдесивир") для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Препарат стал первым лекарственным средством, одобренным FDA для лечения COVID-19.
20 ноября ВОЗ призвала отказаться от использования "Ремдесивира" для лечения COVID-19. В организации подчеркнули, что нет доказательств того, что "Ремдесивир" "улучшает выживаемость" пациентов.
В Украине "Ремдесивир" начали распределять по больницам в областях Украины в ноябре 2020 года.