В Украину доставят 50 тыс. флаконов ремдесивира для лечения COVID-19

"Государство закупило ремдесивир и отдало его в регионы. Мы увидели, что в эту волну значительно возросло потребление ремдесивира по сравнению с той волной, которая была весной. Это оперативно обязало нас сделать дополнительные закупки, сейчас они будут проведены… По заключенному договору до 15 декабря ожидается поставка еще 50 тыс. флаконов, которые будут распределены в регионы", – сказал министр.

Он сообщил также, что ведется работа по поставке в Украину инновационных антиковидных препаратов.

"Мы работаем над тем, чтобы поставили в Украину инновационные препараты, которые разработаны непосредственно для лечения COVID-19. В среду Кабинет Министров принял постановление, где в номенклатуру для закупок включены два препарата прямого действия... У нас на завершающей стадии это подписание. Бронь для Украины есть. Как только эти компании будут отгружать на продажу эти препараты, в Украину они поступят одними из первых", – добавил Ляшко.