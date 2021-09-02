Украина с экономией закупила более 14 тыс. флаконов ремдесивира для пациентов с COVID-19 – Минздрав

Ремдесивир для Украины закупили в два раза дешевле, чем в прошлом году Фото: ЕРА

"Договор на закупку был подписан 31 августа. В аукционе принимали участие четыре претендента.

"Благодаря высокой конкурентности процедуры удалось достичь экономии в 1,5 млн грн, что составляет 23,8% от ожидаемой стоимости препарата. Таким образом, вместо 6,3 млн грн на закупку будет потрачено 4,8 млн грн. Стоимость одного флакона – 333,87 грн", – говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве отметили, что "Медзакупки Украины" закупают ремдесивир второй раз. Осенью 2020 года каждый из 28,2 тыс. флаконов препарата обошелся в 687,86 грн, "учитывая повышенный спрос на препарат и отсутствие в Украине поставщиков".

"Согласно с договором о закупке в этом году, законтрактованный поставщик должен сообщить ориентировочный график поставки товара в течение 14 рабочих дней с момента подписания такого договора", – объяснили в Минздраве.