В Украине привиты от COVID-19 хотя бы одной дозой вакцины 15,5 млн человек – Минздрав

За сутки в стране сделали прививки от коронавируса больше 70 тыс. человек Фото: EPA

Первую дозу получили 20 826 человек, вторую дозу – 30 641 человек, дополнительную дозу – 469 человек, бустерную дозу – 20 319 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании получили первую дозу – 15 541 411 человек, получили две дозы – 14 900 578 человек, получили дополнительную дозу – 22 628 человек, бустерную дозу – 532 850 человек. В общей сложности сделано 30 997 467 прививок.

По данным Минздрава, вакцинацию проводили 1016 мобильных бригад, 3205 прививочных пунктов и 426 центров вакцинации.

Больше всего прививок 10 февраля сделали в Днепропетровской области (6599), меньше всего – в Волынской (1534).