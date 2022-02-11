В Украине привиты от COVID-19 хотя бы одной дозой вакцины 15,5 млн человек – Минздрав

Первую дозу получили 20 826 человек, вторую дозу – 30 641 человек, дополнительную дозу – 469 человек, бустерную дозу – 20 319 человек.
Всего с начала вакцинальной кампании получили первую дозу – 15 541 411 человек, получили две дозы – 14 900 578 человек, получили дополнительную дозу – 22 628 человек, бустерную дозу – 532 850 человек. В общей сложности сделано 30 997 467 прививок.
По данным Минздрава, вакцинацию проводили 1016 мобильных бригад, 3205 прививочных пунктов и 426 центров вакцинации.
Больше всего прививок 10 февраля сделали в Днепропетровской области (6599), меньше всего – в Волынской (1534).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.