Число украинцев, получивших бустерную прививку от COVID-19, превысило 500 тыс.

Вакцинация в Украине продолжается почти год Фото: ЕРА

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 70 678 человек. Из них вакцинированы первой дозой – 21 367 человек, получили вторую дозу – 29 487 человек, получили дополнительную дозу – 596 человек, получили ревакцинальную (бустерную) дозу – 19 228 человек", – говорится в сообщении.

В среду прививки делали 892 мобильные бригады по иммунизации, 3299 пунктов и 426 центров вакцинации.

Больше всего доз вакцин ввели 9 февраля в Харьковской области (6315), меньше всего – в Волынской (1526).

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 30 925 212 прививок. Вакцинировано – 15 520 587 человек, из них получили первую дозу – 15 520 585 человек, получили две дозы – 14 869 937 человек, получили дополнительную дозу – 22 159 человек, получил бустерную дозу – 512 531 человек", – рассказали в Минздраве.

8 февраля в Украине от коронавируса вакцинировали 72 тыс. человек.