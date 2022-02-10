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Число украинцев, получивших бустерную прививку от COVID-19, превысило 500 тыс.

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Вакцинация в Украине продолжается почти год
Вакцинация в Украине продолжается почти год
Фото: ЕРА

В среду, 9 февраля, в Украине сделали почти 71 тыс. прививок от коронавирусной инфекции. Об этом 10 февраля проинформировал специализированный портал Министерства здравоохранения.

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 70 678 человек. Из них вакцинированы первой дозой – 21 367 человек, получили вторую дозу – 29 487 человек, получили дополнительную дозу – 596 человек, получили ревакцинальную (бустерную) дозу – 19 228 человек", – говорится в сообщении.

В среду прививки делали 892 мобильные бригады по иммунизации, 3299 пунктов и 426 центров вакцинации.

Больше всего доз вакцин ввели 9 февраля в Харьковской области (6315), меньше всего – в Волынской (1526).

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 30 925 212 прививок. Вакцинировано – 15 520 587 человек, из них получили первую дозу – 15 520 585 человек, получили две дозы – 14 869 937 человек, получили дополнительную дозу – 22 159 человек, получил бустерную дозу – 512 531 человек", – рассказали в Минздраве.

8 февраля в Украине от коронавируса вакцинировали 72 тыс. человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.


Теги: Волынская область, Харьковская область, вакцинация, украинцы, Минздрав, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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