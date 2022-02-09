В Украине за сутки прививки от COVID-19 сделали 72 тыс. человек

С начала вакцинальной кампании привито 15,5 млн человек Фото: EPA

Первую дозу получили 21 212 человек, 31 007 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее вводят людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 688 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 19 100 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 499 220 человек, две дозы получили 14 840 450 человек, дополнительную дозу получили 21 563 человека, бустерную дозу – 493 303 человека. В общей сложности сделано 30 854 534 прививки.

На сайте Минздрава указано, что прививки украинцам 8 февраля делала 641 мобильная бригада, также работали 3263 пункта и 425 центров вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (53 168), Sinovac (12 109), Moderna (5863) и AstraZeneca (867).