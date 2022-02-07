Кузин: В Украине есть люди, которые до сих пор не знают, где получить прививку от COVID-19

Кузина спросили, есть ли у министерства рычаги давления на граждан, которые не хотят вакцинироваться от COVID-19.
Замминистра ответил, что такая формулировка ему не нравится.
"Вакцинация должна идти от желания людей защитить собственное здоровье. Министерство здравоохранения не может убеждать каждого украинца в том, что нужно вакцинироваться, тем более применять какие-то карательные или административные меры. Мы фокусируемся на том, чтобы построить инфраструктуру, которая будет эффективно и качественно работать на всех уровнях, от удаленной общины до большого областного центра. В Украине еще есть люди, которые до сих пор не знают, где получить прививку. Поэтому с 24 января мы запустили специальные маршруты мобильных бригад, которые будут приезжать в поселки и будут вакцинировать на месте. Нередко люди ждут, пока что-то случится, например, область вошла в "красную" зону. Именно так было в прошлом году, когда у нас было плюс 50–60% прививок каждый день, потому что люди начали сталкиваться с определенными ограничениями", – рассказал он.
По словам Кузина, также есть группа людей, которые ошибочно считают, что их заболевания являются противопоказаниями к вакцинации.
"Поэтому мы будем продолжать коммуникацию с населением, которую запустили в прошлом году. Будем активнее мотивировать медицинских работников доводить до людей адекватную информацию о прививках. Введены специальные коэффициенты оплаты при достижении высоких показателей охвата вакцинацией пациентов. Если у семейного врача более 80% его декларантов вакцинировано, он сможет получить определенную финансовую выплату", – добавил замминистра.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), которая пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. К 7 февраля как минимум одну дозу вакцины получили 15,46 млн украинцев, две – почти 14,8 млн.
Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины от коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.