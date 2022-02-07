Кузин: В Украине есть люди, которые до сих пор не знают, где получить прививку от COVID-19

Кузина спросили, есть ли у министерства рычаги давления на граждан, которые не хотят вакцинироваться от COVID-19.

Замминистра ответил, что такая формулировка ему не нравится.

"Вакцинация должна идти от желания людей защитить собственное здоровье. Министерство здравоохранения не может убеждать каждого украинца в том, что нужно вакцинироваться, тем более применять какие-то карательные или административные меры. Мы фокусируемся на том, чтобы построить инфраструктуру, которая будет эффективно и качественно работать на всех уровнях, от удаленной общины до большого областного центра. В Украине еще есть люди, которые до сих пор не знают, где получить прививку. Поэтому с 24 января мы запустили специальные маршруты мобильных бригад, которые будут приезжать в поселки и будут вакцинировать на месте. Нередко люди ждут, пока что-то случится, например, область вошла в "красную" зону. Именно так было в прошлом году, когда у нас было плюс 50–60% прививок каждый день, потому что люди начали сталкиваться с определенными ограничениями", – рассказал он.

По словам Кузина, также есть группа людей, которые ошибочно считают, что их заболевания являются противопоказаниями к вакцинации.

"Поэтому мы будем продолжать коммуникацию с населением, которую запустили в прошлом году. Будем активнее мотивировать медицинских работников доводить до людей адекватную информацию о прививках. Введены специальные коэффициенты оплаты при достижении высоких показателей охвата вакцинацией пациентов. Если у семейного врача более 80% его декларантов вакцинировано, он сможет получить определенную финансовую выплату", – добавил замминистра.