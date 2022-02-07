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"Амбициозные планы". В Минздраве снова заявили о намерении вакцинировать от коронавируса 70% украинцев до конца года

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Кузин заявил о намерении достичь цели в 70% вакцинированного взрослого населения до конца 2022 года. В прошлом году такие планы были у главы Минздрава
Кузин заявил о намерении достичь цели в 70% вакцинированного взрослого населения до конца 2022 года. В прошлом году такие планы были у главы Минздрава
Фото: Ігор Кузін / Facebook

Министерство здравоохранения стремится к тому, чтобы вакцинировать от коронавируса 70% украинцев до конца 2022 года. Об этом главный санврач страны, замминистра здравоохранения Игорь Кузин заявил в интервью "Фокусу", которое вышло 7 февраля.

"Мне бы очень хотелось, чтобы Украина также шла тем путем, что и Великобритания. Но там вакцинировано 70% населения, от этого отталкиваются все стратегии. Всемирная организация здравоохранения однозначно заявила о том, что охват прививками не менее 70% взрослого населения – это минимальный предел для того, чтобы мы начали говорить о любом смягчении карантинных требований", – сказал Кузин, комментируя снятие ряда карантинных ограничений в Соединенном Королевстве.

В Украине на данный момент 22 из 25 областей вакцинировали как минимум 40% населения, отметил главный санврач страны.

"Это адекватные показатели в мировом измерении к концу 2021 года. В настоящее время мы поставили перед собой амбициозные планы вакцинировать 70% взрослого населения Украины до конца 2022 года. Только тогда сможем говорить о смягчении карантинных мер", – добавил он.

О планах вакцинировать 70% взрослого населения до конца года говорил прошлой весной министр здравоохранения Виктор Ляшко, он тогда еще занимал должность главного санврача Украины. Уже став министром, Ляшко не отказывался от таких намерений. "Делаем все возможное для этого. Сегодня у нас 24 млн [доз] вакцин. Если все средства массовой информации будут помогать, то успеем. Нам нужно дойти до 70% вакцинированного населения, дальше будет жизнь. Мы поставили себе такую амбициозную цель", – заявлял он в октябре.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), которая пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. К 7 февраля как минимум одну дозу вакцины получили 15,46 млн украинцев, две – почти 14,8 млн.

Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины от коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Министерство здравоохранения, Великобритания, вакцинация, Минздрав, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус, Игорь Кузин
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