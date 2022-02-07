"Амбициозные планы". В Минздраве снова заявили о намерении вакцинировать от коронавируса 70% украинцев до конца года

Кузин заявил о намерении достичь цели в 70% вакцинированного взрослого населения до конца 2022 года. В прошлом году такие планы были у главы Минздрава Фото: Ігор Кузін / Facebook

"Мне бы очень хотелось, чтобы Украина также шла тем путем, что и Великобритания. Но там вакцинировано 70% населения, от этого отталкиваются все стратегии. Всемирная организация здравоохранения однозначно заявила о том, что охват прививками не менее 70% взрослого населения – это минимальный предел для того, чтобы мы начали говорить о любом смягчении карантинных требований", – сказал Кузин, комментируя снятие ряда карантинных ограничений в Соединенном Королевстве.

В Украине на данный момент 22 из 25 областей вакцинировали как минимум 40% населения, отметил главный санврач страны.

"Это адекватные показатели в мировом измерении к концу 2021 года. В настоящее время мы поставили перед собой амбициозные планы вакцинировать 70% взрослого населения Украины до конца 2022 года. Только тогда сможем говорить о смягчении карантинных мер", – добавил он.

О планах вакцинировать 70% взрослого населения до конца года говорил прошлой весной министр здравоохранения Виктор Ляшко, он тогда еще занимал должность главного санврача Украины. Уже став министром, Ляшко не отказывался от таких намерений. "Делаем все возможное для этого. Сегодня у нас 24 млн [доз] вакцин. Если все средства массовой информации будут помогать, то успеем. Нам нужно дойти до 70% вакцинированного населения, дальше будет жизнь. Мы поставили себе такую амбициозную цель", – заявлял он в октябре.