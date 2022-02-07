Минздрав сократил срок самоизоляции для украинцев с COVID-19

Самоизоляцию в Украине можно будет прекращать после пяти дней с момента появление симптомов или положительного теста на COVID-19, сообщили в Минздраве Фото: depositphotos.com (архив)

"Через пять дней с даты появления симптомов или получения положительного теста самоизоляцию можно завершать. Основное условие – отсутствие симптомов. В таком случае делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции необязательно. В то же время, если прошло менее пяти дней, а вы получили отрицательный результат ПЦР-тестирования, это также является основанием для завершения самоизоляции", – отметили в Минздраве.

Там напомнили, что ранее срок обязательного пребывания на самоизоляции для пациентов с COVID-19 составлял не менее 10 дней.

Главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью "Фокусу", которое вышло 7 февраля, объяснял сокращение срока самоизоляции во многих странах тем, что у штамма коронавируса "Омикрон" короче инкубационный период, чем, например, у "Дельты".

"Поэтому мы рассматриваем эти нормы в рамках обновленной информации. Вероятнее всего, будем рассматривать вопрос сокращения срока самоизоляции, но все же не до пяти дней: условно это будет 10 суток для бессимптомных случаев и 13 – для инфицированных с симптомами", – говорил он, называя "рискованной тактикой" сокращение срока самоизоляции до пяти дней.