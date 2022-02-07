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Минздрав сократил срок самоизоляции для украинцев с COVID-19

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Самоизоляцию в Украине можно будет прекращать после пяти дней с момента появление симптомов или положительного теста на COVID-19, сообщили в Минздраве
Самоизоляцию в Украине можно будет прекращать после пяти дней с момента появление симптомов или положительного теста на COVID-19, сообщили в Минздраве
Фото: depositphotos.com (архив)

Срок самоизоляции для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине сокращен до пяти дней. Об этом пресс-служба Минздрава проинформировала в Facebook.

"Через пять дней с даты появления симптомов или получения положительного теста самоизоляцию можно завершать. Основное условие – отсутствие симптомов. В таком случае делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции необязательно. В то же время, если прошло менее пяти дней, а вы получили отрицательный результат ПЦР-тестирования, это также является основанием для завершения самоизоляции", – отметили в Минздраве.

Там напомнили, что ранее срок обязательного пребывания на самоизоляции для пациентов с COVID-19 составлял не менее 10 дней.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/311371477683742

Главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью "Фокусу", которое вышло 7 февраля, объяснял сокращение срока самоизоляции во многих странах тем, что у штамма коронавируса "Омикрон" короче инкубационный период, чем, например, у "Дельты".

"Поэтому мы рассматриваем эти нормы в рамках обновленной информации. Вероятнее всего, будем рассматривать вопрос сокращения срока самоизоляции, но все же не до пяти дней: условно это будет 10 суток для бессимптомных случаев и 13 – для инфицированных с симптомами", – говорил он, называя "рискованной тактикой" сокращение срока самоизоляции до пяти дней.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ухудшение ситуации связывают с распространением штамма коронавируса "Омикрон"Кузин рассказывал 2 февраля, что "Омикрон" скоро вытеснит "Дельту" в Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: украинцы, Минздрав, коронавирус, Игорь Кузин, самоизоляция, штамм, Омикрон
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