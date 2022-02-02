Украинцы в 2021 году болели на 4,8 млн млн дней дольше – Фонд соцстраха

Застрахованные лица провели на больничных по разным причинам – в случае заболевания, необходимости ухаживать за больными родными или изоляции на 4,8 млн дней больше, чем в 2020 году.

Помощь по временной нетрудоспособности выплачиваются Фондом социального страхования, начиная с шестого дня больничного и до момента выздоровления или установления инвалидности. Исключением являются пособия по уходу за больными детьми, финансируемые с первого дня ухода.

Размер выплат зависит от продолжительности страхового стажа и определяется исходя из среднедневной заработной платы работника.

"Среднедневная заработная плата исчисляется путем деления начисленной за расчетный период (12 календарных месяцев) заработной платы, на которую начислен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, на количество календарных дней занятости в расчетном периоде без учета календарных дней, неотработанных по уважительным причинам", – напомнили в ФССУ.