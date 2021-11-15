В Украине оформили электронные больничные на 1 млрд грн – Фонд соцстраха

В общей сложности к оплате принято более 530 тыс. электронных листков нетрудоспособности. Из всех больничных, которые работодатели подали в фонд на финансирование в ноябре, 81,7% – электронные, 18,3% – бумажные больничные.

"Большинство из бумажных листков нетрудоспособности были изданы еще до 1 октября, когда произошел полный переход на электронный формат", – уточнили в фонде.

В сентябре из всех поданных на оплату больничных листов электронными были 26,6%, после завершения переходного периода этот показатель растет.

Первые пять дней больничного в Украине оплачивает работодатель, остальные до выздоровления финансирует Фонд социального страхования.

Выяснить, был ли профинансирован электронный больничный, можно в Telegram-канале фонда.

Пресс-служба Минздрава 15 ноября сообщила в Facebook, что в Украине учреждения здравоохранения сформировали более 3,7 млн выводов о временной нетрудоспособности, на их основе сгенерировано более 2,6 млн электронных больничных.