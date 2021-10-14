В Украине оформили более 1 млн электронных больничных за две недели после запуска услуги

"Более 1 млн электронных больничных. Именно столько документов оформили врачи спустя две недели после запуска услуги по всей стране. Сейчас услуга особенно актуальна. Вместе с пандемией коронавируса начинаются и сезонные болезни. Очень важно разгрузить врачей, упростить получение страховых выплат и сократить контакты между людьми", – заявил вице-премьер.

Он отметил, что до этого услугу "пытались запустить 10 лет".