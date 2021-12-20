Более 150 тыс. украинцев прошли оплачиваемую самоизоляцию от COVID-19 – Фонд соцстраха

Речь идет о гражданах, которые уходили на самоизоляцию после контакта с больными COVID-19.
"На финансирование приняты больничные по изоляции от COVID-19 на сумму свыше 171 млн грн. В частности, с 2020-го по 20 декабря 2021 года на самоизоляции находились 15,8 тыс. медицинских работников, сумма компенсаций за средства фонда составила для них 27,9 млн грн", – отметили в релизе.
Помощь фонда предоставляется на основании электронного больничного листа. Направление на самоизоляцию выдает врач в случае контакта с больным COVID-19.
"Сумма компенсации потерянного за период самоизоляции заработка составляет 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа и 100% – для медицинских работников. ФССУ осуществляет финансирование с шестого дня изоляции, первые пять дней оплачиваются работодателем", – пояснили в фонде.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19, умерло 93,2 тыс. человек.
Кабинет Министров Украины выделил 1,75 млрд грн на выплату украинцам больничных. Об этом 19 декабря сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "В связи с пандемией наблюдался резкий рост количества листов нетрудоспособности. Поэтому правительство выделило дополнительные средства, чтобы ФССУ выплатил помощь всем нуждающимся", – сообщил он.