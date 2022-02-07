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Средства программы "єПідтримка" можно будет потратить на оплату коммунальных услуг – Шмыгаль

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Всего в рамках "єПідтримки" украинцам перечислили 7,8 млрд грн
Всего в рамках "єПідтримки" украинцам перечислили 7,8 млрд грн
Фото: depositphotos.com

Средства, полученные в рамках программы "єПідтримка", украинцы смогут потратить на оплату коммунальных услуг. Об этом на селекторном совещании 7 февраля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Офис президента Украины.

По его словам, на этой неделе правительство расширит программу "єПідтримка".

Как уточнил глава Кабмина, после этого купить лекарства за средства программы смогут не только украинцы старше 60 лет. Такую возможность также получат лица с инвалидностью I и II групп.

Всего в рамках "єПідтримки" украинцам перечислили 7,8 млрд грн.

Премьер-министр дал поручение Министерству финансов сделать прогноз выплат за бустерную вакцинацию.

Контекст:

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.

19 января 2022 года Кабмин расширил действие программы "єПідтримка", позволив украинцам старше 60 лет тратить выплаты на лекарства. В будущем действие программы Кабмин планирует расширить на детей и подростков в возрасте 12–17 лет, заявлял Шмыгаль.

24 января Зеленский сообщил, что граждане, которые сделают третью, бустерную прививку от коронавируса, смогут получить дополнительно по 500 грн в рамках программы.

2 февраля Кабинет Министров Украины расширил программу "єПідтримка" на подростков старше 14 лет.

Теги: Украина, Кабинет Министров, вакцинация, выплаты, Денис Шмыгаль, Офис президента Украины, вакцина, коронавирус, єПідтримка
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