Вопрос о вакцинации от коронавируса детей младше 12 лет в Украине пока не рассматривается – Кузин

"Мы официально рекомендуем вакцинировать детей от 12 лет. Раньше эта норма распространялась только на случаи, когда у ребенка были определенные сопутствующие заболевания, но сейчас любая семья может прививать ребенка по собственному желанию. Вопрос о вакцинации детей от 5 до 12 лет пока не рассматривается, мы планируем адресовать его Национальной технической группе экспертов по вопросам иммунопрофилактики [НТГЭИ] во втором квартале 2022 года", – сказал Кузин.
Он заявил, что дети этой возрастной группы – "социально не активная категория". По мнению Кузина, они менее подвержены риску инфицироваться, чем подростки.
В ответ на возражение, что дети младше 12 лет тоже посещают учебные заведения, кружки и общаются с родными и близкими, главный санврач Украины напомнил о позиции Всемирной организации здравоохранения по поводу вакцинации детей.
"НТГЭИ, дающая те или иные рекомендации, очень осторожна при рассмотрении таких вопросов, она опирается на результаты исследований и проверенную информацию. Только после ее заключения мы будем принимать соответствующее решение. Сегодня официальная позиция ВОЗ и ЮНИСЕФ состоит в том, что вакцинация детей 5–12 лет не должна быть обязательной", – сказал Кузин.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), которая пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. К 7 февраля как минимум одну дозу вакцины получили 15,46 млн украинцев, две – почти 14,8 млн.
Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины от коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.