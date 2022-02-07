Вопрос о вакцинации от коронавируса детей младше 12 лет в Украине пока не рассматривается – Кузин

Кузин: Вопрос о вакцинации детей от 5 до 12 лет пока не рассматривается, мы планируем адресовать его экспертам во втором квартале 2022 года Фото: Ігор Кузін / Facebook

"Мы официально рекомендуем вакцинировать детей от 12 лет. Раньше эта норма распространялась только на случаи, когда у ребенка были определенные сопутствующие заболевания, но сейчас любая семья может прививать ребенка по собственному желанию. Вопрос о вакцинации детей от 5 до 12 лет пока не рассматривается, мы планируем адресовать его Национальной технической группе экспертов по вопросам иммунопрофилактики [НТГЭИ] во втором квартале 2022 года", – сказал Кузин.

Он заявил, что дети этой возрастной группы – "социально не активная категория". По мнению Кузина, они менее подвержены риску инфицироваться, чем подростки.

В ответ на возражение, что дети младше 12 лет тоже посещают учебные заведения, кружки и общаются с родными и близкими, главный санврач Украины напомнил о позиции Всемирной организации здравоохранения по поводу вакцинации детей.

"НТГЭИ, дающая те или иные рекомендации, очень осторожна при рассмотрении таких вопросов, она опирается на результаты исследований и проверенную информацию. Только после ее заключения мы будем принимать соответствующее решение. Сегодня официальная позиция ВОЗ и ЮНИСЕФ состоит в том, что вакцинация детей 5–12 лет не должна быть обязательной", – сказал Кузин.