В Украине в воскресенье получили прививки от коронавируса меньше 20 тыс. человек

В общей сложности в Украине сделано 30,7 млн прививок от коронавируса Фото: depositphotos.com

Первую дозу получил 5741 человек, вторую дозу – 8028 человек, дополнительную дозу – 86 человек, бустерную дозу – 4771 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании получили хотя бы одну дозу вакцины 15 458 480 человек. Получили две дозы – 14 780 566 человек, дополнительную дозу – 20 332 человека, бустерную дозу – 459 230 человек. В общей сложности сделано 30 718 608 прививок.

По данным ведомства, больше всего прививок сделали в воскресенье вакциной от Pfizer (13 815). Вакцинацией занимались 398 мобильных бригад, 1899 прививочных пунктов и 407 центров вакцинации.

4 февраля в Украине от коронавируса вакцинировали 76 тыс. человек, 5 февраля – 34 тыс. человек.