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ДЕНЬГИ

Украинцы потратили уже 2,5 млрд грн выплат по "єПідтримці". Больше всего – на книги

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За полный курс вакцинации украинцы могут получить 1 тыс. грн, а за бустерную прививку еще 500 грн
За полный курс вакцинации украинцы могут получить 1 тыс. грн, а за бустерную прививку – еще 500 грн
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Украинцы потратили уже 2,5 млрд грн выплат за вакцинацию против коронавируса по программе "єПідтримка". Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 6 февраля в Facebook.

"2,5 млрд грн потрачено. Самыми популярными направлениями остаются книги (885 млн грн), кино (568 млн грн) и ж/д билеты (284 млн грн). На лекарства украинцы от 60 лет потратили уже 179 млн грн", – сообщил премьер.

Он сообщил, что украинцы подали 8,1 млн заявок на получение 1 тыс. грн. Шмыгаль добавил, что скоро украинцы смогут получить еще 500 грн за бустерную прививку.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/486247376398708

Контекст:

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.

31 января 2022 года в Офисе президента заявили, что в рамках "єПідтримки" украинцам выплачено 7,3 млрд грн, из них почти 2 млрд грн граждане уже потратили.

19 января Кабмин расширил действие программы "єПідтримка", позволив украинцам старше 60 лет тратить выплаты на лекарства. В будущем действие программы Кабмин планирует расширить на детей и подростков в возрасте 12–17 лет, заявлял Шмыгаль.

24 января Зеленский сообщил, что граждане, которые сделают третью бустерную, прививку от коронавируса, смогут получить дополнительно по 500 грн в рамках программы.

2 февраля Кабинет Министров Украины расширил программу "єПідтримка" на подростков старше 14 лет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, єПідтримка
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