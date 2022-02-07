В Минздраве Украины объяснили, как отличить реакцию на вакцину от симптомов COVID-19

В Минздраве отметили, что после прививки может подняться температура, болеть голова или ощущаться слабость Фото: EPA

В частности, после прививки может подняться температура, болеть голова или ощущаться слабость – это признак того, что организм формирует иммунную защиту. Обычно реакция на вакцину исчезает через несколько дней.

Симптомы COVID-19 также включают температуру, слабость и головные боли. Однако они продолжаются гораздо дольше и могут сопровождаться осложнениями: пневмонией, проблемами с почками или сердцем, воспалениями нервной системы и обострением хронических болезней. Реакция на прививку к таким последствиям не приводит.

Также к реакции на вакцину не относятся кашель, задышка, потеря вкуса или запаха, трудности с концентрацией внимания и усиление симптомов после физической или ментальной нагрузки – это признаки коронавируса.