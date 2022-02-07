В Минздраве Украины объяснили, как отличить реакцию на вакцину от симптомов COVID-19

В частности, после прививки может подняться температура, болеть голова или ощущаться слабость – это признак того, что организм формирует иммунную защиту. Обычно реакция на вакцину исчезает через несколько дней.
Симптомы COVID-19 также включают температуру, слабость и головные боли. Однако они продолжаются гораздо дольше и могут сопровождаться осложнениями: пневмонией, проблемами с почками или сердцем, воспалениями нервной системы и обострением хронических болезней. Реакция на прививку к таким последствиям не приводит.
Также к реакции на вакцину не относятся кашель, задышка, потеря вкуса или запаха, трудности с концентрацией внимания и усиление симптомов после физической или ментальной нагрузки – это признаки коронавируса.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), которая пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. К 7 февраля как минимум одну дозу вакцины получили 15,46 млн украинцев, две – почти 14,8 млн.
Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины от коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.