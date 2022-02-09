В Украине 40% людей старше 60 лет вакцинировались от COVID-19 – Кузин

"Одной из приоритетных задач кампании по вакцинации является защита наиболее уязвимых к коронавирусу. Речь идет как о людях в возрасте 60+, так и о тех, кто имеет сопутствующие заболевания. По состоянию на 7 февраля только 40% людей в возрасте 60+ получили прививки", – заявил он.

Кузин сообщил, что для упрощения доступа этой категории людей к вакцинации, особенно в сельской местности, с 10 января начали работу мобильные бригады по вакцинации.

"Сосредоточена работа таких бригад на тех общинах, где прививки получили менее 25% пожилых жителей. По состоянию на 4 февраля уже было совершено около 11 тыс. выездов. В общей сложности бригады сделали около 120 тыс. прививок. За прошедшую неделю мобильные бригады совершили 3244 выезда. За это время в общинах они сделали более 31 тыс. прививок", – говорится в сообщении.