В Украине 40% людей старше 60 лет вакцинировались от COVID-19 – Кузин

"Одной из приоритетных задач кампании по вакцинации является защита наиболее уязвимых к коронавирусу. Речь идет как о людях в возрасте 60+, так и о тех, кто имеет сопутствующие заболевания. По состоянию на 7 февраля только 40% людей в возрасте 60+ получили прививки", – заявил он.
Кузин сообщил, что для упрощения доступа этой категории людей к вакцинации, особенно в сельской местности, с 10 января начали работу мобильные бригады по вакцинации.
"Сосредоточена работа таких бригад на тех общинах, где прививки получили менее 25% пожилых жителей. По состоянию на 4 февраля уже было совершено около 11 тыс. выездов. В общей сложности бригады сделали около 120 тыс. прививок. За прошедшую неделю мобильные бригады совершили 3244 выезда. За это время в общинах они сделали более 31 тыс. прививок", – говорится в сообщении.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 9 февраля в Украине минимум одну дозу вакцины получили 15,5 млн человек, две дозы – 14,8 млн, дополнительную дозу – 21,6 тыс., бустерную – 493,3 тыс.