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"Я против раздачи смартфонов, гречки и тому подобное за мой счет". Экс-глава "Укргазвидобування" объявил протест против инициативы Зеленского

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Прохоренко: Я не голосовал за это, украинский народ не давал такой мандат президенту
Прохоренко: Я не голосовал за это, украинский народ не давал такой мандат президенту
Фото: Асоціація газовидобувних компаній України / Facebook

Экс-глава правления акционерного общества "Укргазвидобування" Олег Прохоренко назвал популизмом инициативу президента Украины Владимира Зеленского дарить смартфоны вакцинированным украинцам старше 60 лет. Об этом он написал 8 февраля в Facebook.

"Я плачу налоги. Я против раздачи смартфонов (гречки и тому подобное) за мой счет. Я не голосовал за это. Украинский народ не давал такой мандат президенту. Передайте это президенту. Это – популизм в чистом виде", – написал Прохоренко.

Он предложил пользователям Facebook присоединиться к акции протеста против инициативы Зеленского.

"Давайте создадим волну тех, кто тоже так считает", – написал бывший глава "Укргазвидобування".

За двенадцать часов сообщение Прохоренко набрало менее 300 лайков и несколько десятков распространений.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2110287385800914&id=100004590194452

Контекст:

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.

19 января 2022 года Кабмин расширил действие программы "єПідтримка", позволив украинцам старше 60 лет тратить выплаты на лекарства.

24 января Зеленский сообщил, что граждане, которые сделают третью, бустерную прививку от коронавируса, смогут получить дополнительно по 500 грн в рамках программы.

2 февраля Кабинет Министров Украины расширил программу "єПідтримка" на подростков старше 14 лет.

По состоянию на 6 февраля украинцы потратили 2,5 млрд выплат за вакцинацию.

7 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средства, полученные в рамках программы "єПідтримка", украинцы смогут потратить на оплату коммунальных услуг.

Теги: протесты, вакцинация, Укргазвидобування, гречка, смартфон, Владимир Зеленский, Олег Прохоренко, выплаты, єПідтримка
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