"Я против раздачи смартфонов, гречки и тому подобное за мой счет". Экс-глава "Укргазвидобування" объявил протест против инициативы Зеленского

Прохоренко: Я не голосовал за это, украинский народ не давал такой мандат президенту Фото: Асоціація газовидобувних компаній України / Facebook

"Я плачу налоги. Я против раздачи смартфонов (гречки и тому подобное) за мой счет. Я не голосовал за это. Украинский народ не давал такой мандат президенту. Передайте это президенту. Это – популизм в чистом виде", – написал Прохоренко.

Он предложил пользователям Facebook присоединиться к акции протеста против инициативы Зеленского.

"Давайте создадим волну тех, кто тоже так считает", – написал бывший глава "Укргазвидобування".

За двенадцать часов сообщение Прохоренко набрало менее 300 лайков и несколько десятков распространений.