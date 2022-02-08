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Вакцинированные от COVID-19 украинцы старше 60 лет получат бесплатные смартфоны – Зеленский

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Зеленский: Весной запускаем новую большую государственную программу
Зеленский: Весной запускаем новую большую государственную программу
Фото: EPA

Вакцинированные от коронавируса украинцы старше 60 лет получат бесплатные смартфоны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля на "Дія Саміті", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что цель правительства – чтобы качественный мобильный интернет был "в каждом уголке государства", а доступ к нему был у каждого гражданина.

"Каждого, в любом возрасте. И с этим объективно пока есть сложности. Мы расширили "єПідтримку" (программа выплат за вакцинацию от коронавируса. – "ГОРДОН"). Пожилые люди могут тратить эти деньги на покупку лекарств и оплату коммуналки, но не у всех есть смартфон и не все умеют пользоваться интернетом", – сказал президент.

Зеленский напомнил, что правительство уже запустило курсы цифровой грамотности для пожилых людей.

"А весной запускаем новую большую государственную программу: все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный и современный смартфон и льготный тариф. Это наша мечта, и это уже реальность, и это путь к главной нашей цели – доступ к интернету для всех граждан Украины. Государство в смартфоне – для всех", – сказал он.

Контекст:

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.

19 января 2022 года Кабмин расширил действие программы "єПідтримка", позволив украинцам старше 60 лет тратить выплаты на лекарства. 

24 января Зеленский сообщил, что граждане, которые сделают третью, бустерную прививку от коронавируса, смогут получить дополнительно по 500 грн в рамках программы.

2 февраля Кабинет Министров Украины расширил программу "єПідтримка" на подростков старше 14 лет.

По состоянию на 6 февраля украинцы потратили 2,5 млрд выплат за вакцинацию.

7 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средства, полученные в рамках программы "єПідтримка", украинцы смогут потратить на оплату коммунальных услуг. Также лекарства по программе смогут купить люди с инвалидностью I и II групп.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, вакцинация, смартфон, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, єПідтримка
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