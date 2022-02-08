Вакцинированные от COVID-19 украинцы старше 60 лет получат бесплатные смартфоны – Зеленский

Он отметил, что цель правительства – чтобы качественный мобильный интернет был "в каждом уголке государства", а доступ к нему был у каждого гражданина.

"Каждого, в любом возрасте. И с этим объективно пока есть сложности. Мы расширили "єПідтримку" (программа выплат за вакцинацию от коронавируса. – "ГОРДОН"). Пожилые люди могут тратить эти деньги на покупку лекарств и оплату коммуналки, но не у всех есть смартфон и не все умеют пользоваться интернетом", – сказал президент.

Зеленский напомнил, что правительство уже запустило курсы цифровой грамотности для пожилых людей.

"А весной запускаем новую большую государственную программу: все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный и современный смартфон и льготный тариф. Это наша мечта, и это уже реальность, и это путь к главной нашей цели – доступ к интернету для всех граждан Украины. Государство в смартфоне – для всех", – сказал он.