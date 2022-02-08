В Украине 7 февраля прививки от COVID-19 сделали около 64 тыс. человек

Всего в Украине привито от COVID-19 двумя дозами вакцины более 14,8 млн человек, отметили в Минздраве Фото: EPA

Первую дозу получили 19 526 человек, 28 877 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее вводят людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 543 человека, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 14 973 человека.

"С начала вакцинальной кампании привито 15 478 008 человек, из них первую дозу получило 15 478 006 человек, две дозы получили 14 809 443 человека, дополнительную дозу получили 20 875 человек, бустерную дозу – 474 203 человека. В общей сложности сделано 30 782 527 прививок", – сообщили в Минздраве.

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 7 февраля делали 913 мобильных бригад, также работали 3189 пунктов и 428 центров вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (47 708), Sinovac (10 296), Moderna (5115) и AstraZeneca (800).

6 февраля в Украине сделали более 18,6 тыс. прививок против коронавирусной инфекции. 4 февраля в Украине против коронавируса вакцинировали 76 тыс. человек, 5 февраля – 34 тыс. человек.