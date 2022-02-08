В Украине 7 февраля прививки от COVID-19 сделали около 64 тыс. человек

Первую дозу получили 19 526 человек, 28 877 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее вводят людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 543 человека, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 14 973 человека.
"С начала вакцинальной кампании привито 15 478 008 человек, из них первую дозу получило 15 478 006 человек, две дозы получили 14 809 443 человека, дополнительную дозу получили 20 875 человек, бустерную дозу – 474 203 человека. В общей сложности сделано 30 782 527 прививок", – сообщили в Минздраве.
На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 7 февраля делали 913 мобильных бригад, также работали 3189 пунктов и 428 центров вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (47 708), Sinovac (10 296), Moderna (5115) и AstraZeneca (800).
6 февраля в Украине сделали более 18,6 тыс. прививок против коронавирусной инфекции. 4 февраля в Украине против коронавируса вакцинировали 76 тыс. человек, 5 февраля – 34 тыс. человек.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.