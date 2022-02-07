В Украине полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 75 тыс. подростков

Привиться от коронавируса могут все желающие в возрасте от 12 лет Фото: ЕРА

По его словам, подростки открыли более 5 тыс. счетов по программе "єПідтримка".

"Расширена возможность для подростков потратить эти деньги не только на книги, театры, музеи, железнодорожные билеты, они смогут потратить на образовательные услуги – курсы онлайн и офлайн", – добавил Русев.

Он напомнил, что подросткам для открытия счета в банке или онлайн согласие родителей не нужно

"В 14 лет наступает неполная дееспособность и они вправе открывать такие счета и распоряжаться деньгами", – уточнил представитель Минцифры.

2 февраля Кабинет Министров Украины расширил программу "єПідтримка" на подростков старше 14 лет.