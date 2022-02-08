Две трети средств по программе "єПідтримка" украинцы потратили на культуру

На книги, театры, кино и концерты украинцы потратили около 1,8 млрд грн Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"Это около 1,8 млрд грн. В целом уже 8 млн украинцев воспользовались программой "єПідтримка" и потратили 2,6 млрд грн по этой программе", – рассказали в министерстве.

Среди наиболее популярных видов расходов: покупки в книжных магазинах – 908 млн грн; посещение кинотеатров – 579 млн грн; театров, концертов и другие развлекательные услуги – 302 млн грн.

6 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что граждане страны потратили уже 2,5 млрд грн выплат, полученных за вакцинацию от коронавируса.