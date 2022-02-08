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ДЕНЬГИ

Две трети средств по программе "єПідтримка" украинцы потратили на культуру

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На книги, театры, кино и концерты украинцы потратили около 1,8 млрд грн
На книги, театры, кино и концерты украинцы потратили около 1,8 млрд грн
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Две трети средств, выделенных украинцам по программе "єПідтримка", были потрачены на культуру и креативные индустрии. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики в Facebook.

"Это около 1,8 млрд грн. В целом уже 8 млн украинцев воспользовались программой "єПідтримка" и потратили 2,6 млрд грн по этой программе", – рассказали в министерстве.

Среди наиболее популярных видов расходов: покупки в книжных магазинах – 908 млн грн; посещение кинотеатров – 579 млн грн; театров, концертов и другие развлекательные услуги – 302 млн грн.

https://www.facebook.com/MKIPUkraine/posts/255736540043907

6 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что граждане страны потратили уже 2,5 млрд грн выплат, полученных за вакцинацию от коронавируса.

Контекст:

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.

31 января 2022 года в Офисе президента заявили, что в рамках "єПідтримки" украинцам выплачено 7,3 млрд грн, из них почти 2 млрд грн граждане уже потратили.

19 января Кабмин расширил действие программы "єПідтримка", позволив украинцам старше 60 лет тратить выплаты на лекарства. В будущем действие программы Кабмин планирует расширить на детей и подростков в возрасте 12–17 лет, заявлял Шмыгаль.

24 января Зеленский сообщил, что граждане, которые сделают третью бустерную, прививку от коронавируса, смогут получить дополнительно по 500 грн в рамках программы.

2 февраля Кабинет Министров Украины расширил программу "єПідтримка" на подростков старше 14 лет.

Теги: Украина, театр, культура, вакцинация, концерт, кинотеатр, деньги, выплаты, расходы, коронавирус, прививки, єПідтримка
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