Две трети средств по программе "єПідтримка" украинцы потратили на культуру

"Это около 1,8 млрд грн. В целом уже 8 млн украинцев воспользовались программой "єПідтримка" и потратили 2,6 млрд грн по этой программе", – рассказали в министерстве.
Среди наиболее популярных видов расходов: покупки в книжных магазинах – 908 млн грн; посещение кинотеатров – 579 млн грн; театров, концертов и другие развлекательные услуги – 302 млн грн.
6 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что граждане страны потратили уже 2,5 млрд грн выплат, полученных за вакцинацию от коронавируса.
15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.
Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.
Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.
Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.
В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.
31 января 2022 года в Офисе президента заявили, что в рамках "єПідтримки" украинцам выплачено 7,3 млрд грн, из них почти 2 млрд грн граждане уже потратили.
19 января Кабмин расширил действие программы "єПідтримка", позволив украинцам старше 60 лет тратить выплаты на лекарства. В будущем действие программы Кабмин планирует расширить на детей и подростков в возрасте 12–17 лет, заявлял Шмыгаль.
24 января Зеленский сообщил, что граждане, которые сделают третью бустерную, прививку от коронавируса, смогут получить дополнительно по 500 грн в рамках программы.
2 февраля Кабинет Министров Украины расширил программу "єПідтримка" на подростков старше 14 лет.