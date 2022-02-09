Шмыгаль сообщил, когда украинцы смогут получить выплаты за бустерную вакцинацию

"Мы продолжаем расширять программу "єПідтримка". Сегодня утверждаем изменения, предусматривающие выплату 500 грн за бустерную вакцинацию. Изменения начнут работать с 14 марта этого года. Также расширяем функционал программы: украинцы старше 60 лет, а также лица с инвалидностью І и ІІ групп смогут использовать "ковидные" средства на приобретение лекарств и оплату коммунальных услуг уже в этом месяце", – сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что 50% взрослого населения Украины уже привиты двумя дозами вакцины от коронавируса.