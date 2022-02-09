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ОБЩЕСТВО

Кабмин продлил срок использования средств "єПідтримки" более чем в два раза

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Кабинет Министров сегодня расширил программу "єПідтримка"
Кабинет Министров сегодня расширил программу "єПідтримка"
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины на заседании 9 февраля принял изменения в постановление № 1272 от 9 декабря 2021 года о предоставлении украинцам выплат в рамках программы выплат вакцинированным гражданам ("єПідтримка"). Об этом в Telegram проинформировал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Этим решением правительство предусмотрело ряд шагов по расширению программы, в том числе увеличение срока использования начисленных средств более чем в два раза. 

"Перечисленные на карту 1000 грн нужно будет потратить в течение не четырех, а девяти месяцев со дня зачисления средств на счет", – уточнили в правительстве. 

Также эти изменения предусматривают предоставление 500 грн за получение бустерной дозы вакцинации. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что эти средства начнут выплачивать 14 марта

Кроме того, в скором времени люди с инвалидностью I и II групп смогут потратить полученные в рамках программы средства на лекарства, а люди с инвалидностью этих групп и лица от 60 лет – на оплату жилищно-коммунальных услуг, уточнили в Кабмине. В Украине более 1 млн человек с инвалидностью I и II групп, сказано в релизе. 

Контекст:

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн. К 9 февраля программой воспользовалось более 8,2 млн граждан, 2,7 млрд грн из начисленных средств украинцы уже потратили, сообщили в Кабмине. 

19 января Кабмин расширил действие программы "єПідтримка", позволив украинцам старше 60 лет тратить выплаты на лекарства. 2 февраля Кабинет Министров Украины расширил программу "єПідтримка" на подростков старше 14 лет.

24 января Зеленский сообщил, что граждане, которые сделают третью, бустерную, прививку от коронавируса, смогут получить дополнительно по 500 грн в рамках программы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, правительство, лекарства, вакцинация, инвалидность, выплаты, подростки, премьер-министр, Тарас Мельничук, Денис Шмыгаль, Кабмин, коронавирус, прививки, єПідтримка
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