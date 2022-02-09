Кабмин продлил срок использования средств "єПідтримки" более чем в два раза

Этим решением правительство предусмотрело ряд шагов по расширению программы, в том числе увеличение срока использования начисленных средств более чем в два раза.

"Перечисленные на карту 1000 грн нужно будет потратить в течение не четырех, а девяти месяцев со дня зачисления средств на счет", – уточнили в правительстве.

Также эти изменения предусматривают предоставление 500 грн за получение бустерной дозы вакцинации. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что эти средства начнут выплачивать 14 марта.

Кроме того, в скором времени люди с инвалидностью I и II групп смогут потратить полученные в рамках программы средства на лекарства, а люди с инвалидностью этих групп и лица от 60 лет – на оплату жилищно-коммунальных услуг, уточнили в Кабмине. В Украине более 1 млн человек с инвалидностью I и II групп, сказано в релизе.