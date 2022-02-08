За неделю в Украине отстранили более 7,5 тыс. невакцинированных медиков, коммунальщиков и местных чиновников

Больше всего из отстраненных – коммунальщиков: 4578 человек. Также от работы были отстранены 817 представителей органов местного самоуправления, 216 врачей и 765 медицинских сестер.

Также не вакцинировались 1001 сотрудник хозяйственного персонала и 154 – административного персонала

"Конечно, это не тот результат, который можно назвать положительным или удовлетворяющим. Однако коллапса медицинской системы или же массового отстранения медиков во время пандемии мы уже точно не фиксируем. Всего в Украине в учреждениях здравоохранения (коммунальных и государственных) сейчас работают более 755 тыс. сотрудников. Отстранено 2136 работников, то есть примерно 0,2%", – подчеркнул главный санврач.