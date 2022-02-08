Ляшко: Каждый второй взрослый украинец прошел полный курс вакцинации от COVID-19

"Справедливый доступ к вакцинам – политический, экономический, социальный и моральный приоритет для мирового сообщества", – сказал он.
По словам Ляшко, сегодня вопрос доступа к вакцинам в Украине решен и привиться могут все желающие.
"Сейчас каждый второй взрослый украинец прошел полный курс вакцинации. Но этого мало для успешного прохождения очередной волны роста заболеваемости. Мировой опыт показывает, что даже при большом количестве инфицированных медицинские системы могут справляться с нагрузками, но только при одном условии. Это условие – массовая вакцинация", – сказал он.
Пресс-служба Минздрава Украины 8 февраля сообщила в Facebook, что в 2022 году запланировано охватить вакцинацией 70% взрослого населения страны, в частности 80% людей старшего возраста.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины от коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 8 февраля в Украине первую дозу вакцины получили 15,5 млн человек, две дозы – 14,8 млн, дополнительную дозу – 20,9 тыс., бустерную – 474,2 тыс.