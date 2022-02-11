В Украине второй день подряд больше 40 тыс. заболевших COVID-19, среди них больше 3 тыс. детей

Из-за COVID-19 за сутки были госпитализированы почти 4 тыс. человек Фото: EPA

Среди заболевших – 3369 детей и 1247 медиков.

Выздоровело 20 850 человек, попали в больницы – 3 936, умерли из-за болезни – 236.

Днем ранее, 9 февраля за сутки выявили 41 694 новых случаев заболевания, 8 февраля – 38 257 новых случаев.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 462 970 человек; выздоровело – 3 750 826 человек; летальных исходов – 102 403.

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в четверг в Киеве (4104), Одесской (4096) и Львовской (2951) областях.