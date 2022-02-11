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ОБЩЕСТВО

В Украине второй день подряд больше 40 тыс. заболевших COVID-19, среди них больше 3 тыс. детей

Из-за COVID-19 за сутки были госпитализированы почти 4 тыс. человек
Из-за COVID-19 за сутки были госпитализированы почти 4 тыс. человек
Фото: EPA

В Украине за сутки 10 февраля выявили 41 229 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом утром 11 февраля сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Среди заболевших – 3369 детей и 1247 медиков. 

Выздоровело 20 850 человек, попали в больницы – 3 936, умерли из-за болезни – 236.

Днем ранее, 9 февраля за сутки выявили 41 694 новых случаев заболевания, 8 февраля – 38 257 новых случаев.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 462 970 человек; выздоровело – 3 750 826 человек; летальных исходов – 102 403.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/313637437457146

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в четверг в Киеве (4104), Одесской (4096) и Львовской (2951) областях. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети.

Ляшко говорил 7 февраля, что в ближайшие две недели число новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. за сутки.

Теги: Министерство здравоохранения, болезнь, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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