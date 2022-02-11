В Украине второй день подряд больше 40 тыс. заболевших COVID-19, среди них больше 3 тыс. детей

Среди заболевших – 3369 детей и 1247 медиков.
Выздоровело 20 850 человек, попали в больницы – 3 936, умерли из-за болезни – 236.
Днем ранее, 9 февраля за сутки выявили 41 694 новых случаев заболевания, 8 февраля – 38 257 новых случаев.
За все время пандемии в Украине: заболело – 4 462 970 человек; выздоровело – 3 750 826 человек; летальных исходов – 102 403.
По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в четверг в Киеве (4104), Одесской (4096) и Львовской (2951) областях.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".
В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети.
Ляшко говорил 7 февраля, что в ближайшие две недели число новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. за сутки.