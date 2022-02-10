Ляшко считает, что Украина вышла на пик заболеваемости COVID-19

Ляшко: Во время этой волны COVID-19 растет количество случаев, но не растет число госпитализаций Фото: EPA

"По моему мнению, пик заболеваемости уже есть, мы фиксируем по 40 тыс. случаев в сутки. Приятная новость – что во время этой волны растет количество случаев, но не растет число госпитализаций, поэтому стационарная медицинская помощь проходит эту волну без сверхнагрузок. Сейчас большие нагрузки именно на первичную медпомощь, поэтому Министерство приняло ряд управленческих решений, которые должны уменьшить нагрузки на семейных врачей", – сказал он.

По словам Ляшко, одним из таких решений является возможность открытия больничного дистанционно.