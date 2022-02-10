Ляшко считает, что Украина вышла на пик заболеваемости COVID-19

"По моему мнению, пик заболеваемости уже есть, мы фиксируем по 40 тыс. случаев в сутки. Приятная новость – что во время этой волны растет количество случаев, но не растет число госпитализаций, поэтому стационарная медицинская помощь проходит эту волну без сверхнагрузок. Сейчас большие нагрузки именно на первичную медпомощь, поэтому Министерство приняло ряд управленческих решений, которые должны уменьшить нагрузки на семейных врачей", – сказал он.
По словам Ляшко, одним из таких решений является возможность открытия больничного дистанционно.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 4,4 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 102,2 тыс. пациентов.
В начале 2022 года эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась. С 24 января в "красную" зону карантина перешла Ивано-Франковская область. Ровенская область сделала это 27 января.
11 февраля в "красную" зону перейдут Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.