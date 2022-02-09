Украинцы с гриппом или коронавирусом могут оформить электронные больничные дистанционно – Минздрав

При наличии симптомов COVID-19, гриппа или простуды пациент может позвонить врачу и получить рекомендации по лечению, отмечают в Минздраве.
После консультации врач может создать медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до пяти дней. Если болезнь будет продолжаться дольше, пациент должен прийти на личное освидетельствование для продления срока своей нетрудоспособности.
Кабинет Министров Украины 28 ноября 2018 года принял решение о создании электронного реестра листков нетрудоспособности. Тогда планировалось, что в 2019 году электронные больничные полностью заменят бумажные. Но старт программы несколько раз переносили. 9 июля 2020 года в Минздраве сообщили, что в тестовом режиме запускают электронные больничные на базе сервиса Пенсионного фонда.
С 1 октября 2021 года в Украине больничные выдают только в электронной форме. Но до 1 февраля 2022 года в отдельных случаях можно было получить их в бумажном виде.
По данным Министерства социальной политики Украины, больничные в стране ежегодно получают 5,5 млн граждан, по листам нетрудоспособности оплачивается более 18 млрд грн. По расчетам министерства, электронные больничные позволят экономить от 1 млрд грн до 5 млрд грн ежегодно.