Украинцы с гриппом или коронавирусом могут оформить электронные больничные дистанционно – Минздрав

При наличии симптомов COVID-19, гриппа или простуды пациент может позвонить врачу и получить рекомендации по лечению Фото: depositphotos.com

При наличии симптомов COVID-19, гриппа или простуды пациент может позвонить врачу и получить рекомендации по лечению, отмечают в Минздраве.

После консультации врач может создать медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до пяти дней. Если болезнь будет продолжаться дольше, пациент должен прийти на личное освидетельствование для продления срока своей нетрудоспособности.