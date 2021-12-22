Более 3,5 млн украинцев воспользовались электронными больничными – Минздрав

С 1 октября в Украине больничные выдают только в электронной форме Фото: depositphotos.com

"Пациенты больше не бегают с бумажными листками нетрудоспособности к своим работодателям, так как они всю информацию получают онлайн на портале Пенсионного фонда. Надеемся, что так стало удобнее не только для работников, но и для работодателей, которые меньше теперь занимаются бумажной волокитой", – отметила она.

Электронные больничные на сумму более 1 млрд грн были приняты Фондом социального страхования Украины с начала их внедрения в июне этого года. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба фонда.

Пресс-служба Минздрава 15 ноября сообщила, что учреждения здравоохранения сформировали более 3,7 млн выводов о временной нетрудоспособности, на их основе сгенерировано более 2,6 млн электронных больничных.