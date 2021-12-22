Более 3,5 млн украинцев воспользовались электронными больничными – Минздрав

"Пациенты больше не бегают с бумажными листками нетрудоспособности к своим работодателям, так как они всю информацию получают онлайн на портале Пенсионного фонда. Надеемся, что так стало удобнее не только для работников, но и для работодателей, которые меньше теперь занимаются бумажной волокитой", – отметила она.
Электронные больничные на сумму более 1 млрд грн были приняты Фондом социального страхования Украины с начала их внедрения в июне этого года. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба фонда.
Пресс-служба Минздрава 15 ноября сообщила, что учреждения здравоохранения сформировали более 3,7 млн выводов о временной нетрудоспособности, на их основе сгенерировано более 2,6 млн электронных больничных.
Кабинет Министров Украины 28 ноября 2018 года принял решение о создании электронного реестра листков нетрудоспособности. Тогда планировалось, что в 2019 году электронные больничные полностью заменят бумажные. Но старт программы несколько раз переносили. 9 июля 2020 года в Минздраве сообщили, что в тестовом режиме запускают электронные больничные на базе сервиса Пенсионного фонда.
С 1 октября в Украине больничные выдают только в электронной форме. Но до 1 февраля 2022 года в отдельных случаях можно будет получить их в бумажном виде.
По данным Министерства социальной политики Украины, больничные в стране ежегодно получают 5,5 млн граждан, по листам нетрудоспособности оплачивается более 18 млрд грн. По расчетам министерства, электронные больничные позволят экономить от 1 млрд грн до 5 млрд грн ежегодно.