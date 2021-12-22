ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Более 3,5 млн украинцев воспользовались электронными больничными – Минздрав

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С 1 октября в Украине больничные выдают только в электронной форме
С 1 октября в Украине больничные выдают только в электронной форме
Фото: depositphotos.com

Электронными больничными с момента запуска этой услуги летом 2021 года воспользовались более 3,5 млн украинцев. Об этом 22 декабря во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

"Пациенты больше не бегают с бумажными листками нетрудоспособности к своим работодателям, так как они всю информацию получают онлайн на портале Пенсионного фонда. Надеемся, что так стало удобнее не только для работников, но и для работодателей, которые меньше теперь занимаются бумажной волокитой", – отметила она.

Электронные больничные на сумму более 1 млрд грн были приняты Фондом социального страхования Украины с начала их внедрения в июне этого года. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба фонда.

Пресс-служба Минздрава 15 ноября сообщила, что учреждения здравоохранения сформировали более 3,7 млн выводов о временной нетрудоспособности, на их основе сгенерировано более 2,6 млн электронных больничных.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 28 ноября 2018 года принял решение о создании электронного реестра листков нетрудоспособности. Тогда планировалось, что в 2019 году электронные больничные полностью заменят бумажные. Но старт программы несколько раз переносили. 9 июля 2020 года в Минздраве сообщили, что в тестовом режиме запускают электронные больничные на базе сервиса Пенсионного фонда.

С 1 октября в Украине больничные выдают только в электронной форме. Но до 1 февраля 2022 года в отдельных случаях можно будет получить их в бумажном виде.

По данным Министерства социальной политики Украины, больничные в стране ежегодно получают 5,5 млн граждан, по листам нетрудоспособности оплачивается более 18 млрд грн. По расчетам министерства, электронные больничные позволят экономить от 1 млрд грн до 5 млрд грн ежегодно.

Теги: Украина, страхование, Минздрав, больничные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красивая мамасита". Седокова крупным планом выставила голую грудь
"Красивая мамасита". Седокова крупным планом выставила голую грудь
"Ваня приглашает одну давалку за другой", "Зачастили". После Кабаевой на шоу к Урганту пришла жена Пескова в пижаме
"Ваня приглашает одну давалку за другой", "Зачастили". После Кабаевой на шоу к Урганту пришла жена Пескова в пижаме
Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани
Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани
"Папа рассказал, что наша семья началась с еды". 35-летний Клопотенко показал редкое совместное фото с родителями
"Папа рассказал, что наша семья началась с еды". 35-летний Клопотенко показал редкое совместное фото с родителями
"Прекрасна, как бутон розы". Огневич снялась в прозрачном платье
"Прекрасна, как бутон розы". Огневич снялась в прозрачном платье
У 16-летней дочери Волочковой родился младший брат. Фото
У 16-летней дочери Волочковой родился младший брат. Фото
"Такая сладкая". 52-летняя Лопес вся в белом и с расставленными ногами поделилась утренними снимками
"Такая сладкая". 52-летняя Лопес вся в белом и с расставленными ногами поделилась утренними снимками
"Боже, какая красотень", "Прекрасная девочка". Каменских снялась в ботфортах и с огромным букетом
"Боже, какая красотень", "Прекрасная девочка". Каменских снялась в ботфортах и с огромным букетом
  "Почему вы, шутивший над политиками, невосприимчивы к шуткам над собой?" Вопросы к Зеленскому от Гордона и другие популярные видео YouTube
  "Почему вы, шутивший над политиками, невосприимчивы к шуткам над собой?" Вопросы к Зеленскому от Гордона и другие популярные видео YouTube G
"Спасательница Малибу". 44-летняя Чехова показала голую грудь на пляже
"Спасательница Малибу". 44-летняя Чехова показала голую грудь на пляже
"Как тебе идет красная помада". Дорофеева в порванных джинсах показала, как красит губы
"Как тебе идет красная помада". Дорофеева в порванных джинсах показала, как красит губы
"Невероятные ноги", "Бомбезные". Фагот похвастался ногами своей 47-летней возлюбленной
"Невероятные ноги", "Бомбезные". Фагот похвастался ногами своей 47-летней возлюбленной
"Давно с гипсом была?" Асмус напугала сеть эквилибристическим трюком
"Давно с гипсом была?" Асмус напугала сеть эквилибристическим трюком
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь
  "Я была совсем радикально настроена". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, почему ее брак оказался на грани развода
  "Я была совсем радикально настроена". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, почему ее брак оказался на грани развода
"Ребенок сейчас выпрыгнет". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская позировала с широко расставленными ногами
"Ребенок сейчас выпрыгнет". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская позировала с широко расставленными ногами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (434430)
2
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной. Видео (168701)
3
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (97916)
4
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков (73272)
5
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь (45658)
6
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах (45256)
7
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах (44152)
8
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед (43060)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS