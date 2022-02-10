В Украине остался один регион, показатели которого еще соответствуют "желтой" зоне карантина

Два дня назад "желтыми" были Запорожская, Кировоградская и Полтавская области.
"Красными" по-прежнему остаются Ивано-Франковская и Ровенская области.
В среднем по Украине уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией (1249 на 100 тыс. населения) сейчас почти в 17 раз превышает допустимые показатели (75 на 100 тыс. населения).
Худшая ситуация с уровнем заболеваемости – в Житомирской области (2207 на 100 тыс. населения), лучшая – в Кировоградской области (449 на 100 тыс. населения).
Загруженность больничных коек с кислородом составляет в стране 42% при допустимом показателе в 65%. Наибольшая их загруженность – в Киевской области (54,3%).
Единственный показатель, который выше нормы во всех регионах Украины – охват тестированием на COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабинет Министров продлил его до 31 марта. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
Осенью 2021 года ряд областей и Киев были в "красной" зоне, потом, когда заболеваемость начала снижаться, их постепенно перевели в "желтую". С 30 декабря все регионы оказались в "желтой" зоне.
В начале 2022 года эпидситуация в Украине ухудшилась. С 24 января в "красную" зону карантина перешла Ивано-Франковская область. Ровенская область сделала это 27 января.
11 февраля в "красную" зону перейдут Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.