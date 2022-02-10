В Украине остался один регион, показатели которого еще соответствуют "желтой" зоне карантина

Два дня назад "желтыми" были Запорожская, Кировоградская и Полтавская области.

"Красными" по-прежнему остаются Ивано-Франковская и Ровенская области.

В среднем по Украине уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией (1249 на 100 тыс. населения) сейчас почти в 17 раз превышает допустимые показатели (75 на 100 тыс. населения).

Худшая ситуация с уровнем заболеваемости – в Житомирской области (2207 на 100 тыс. населения), лучшая – в Кировоградской области (449 на 100 тыс. населения).

Загруженность больничных коек с кислородом составляет в стране 42% при допустимом показателе в 65%. Наибольшая их загруженность – в Киевской области (54,3%).

Единственный показатель, который выше нормы во всех регионах Украины – охват тестированием на COVID-19.