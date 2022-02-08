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Визит Макрона в Украину и расширение "красной" зоны. Главное за день

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Макрон провел встречу с Зеленским
Макрон провел встречу с Зеленским
Фото: president.gov.ua

"ГОРДОН" представляет обзор главных событий вторник, 8 февраля.

Макрон посетил Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Киев. Это первый визит в Украину для лидеров Франции за последние 24 года. Во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским они обсудили мирное урегулирование ситуации на Донбассе и саммит "Нормандской четверки".

Также после встречи с Макроном Зеленский сообщил, что Франция передаст Украине новую финансовую помощь в размере €1,2 млрд для стабилизации экономики.

Макрон, в свою очередь, рассказал о своей встрече с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшейся накануне. По словам президента Франции, Путин его уверял, что он не является инициатором эскалации.

Расширение "красной" зоны в Украине

Госкомиссия по вопросам техногенно экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила установить с 11 февраля "красный" уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей.

Бесплатные смартфоны для вакцинированных пожилых украинцев

Вакцинированные от коронавируса украинцы старше 60 лет получат бесплатные смартфоны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, записаться на получение бесплатных смартфонов можно будет с апреля этого года.

Польша согласовала военную помощь Украине

Правительство Польши приняло постановление о бесплатной передаче украинским военным компонентов военного имущества из ресурсов собственных вооруженных сил. В частности, Польша бесплатно предоставит Украине военную технику, однако какую именно, неизвестно. 

Новые функции "Дії"

В приложении "Дія" запускается услуга "Надлежащий пользователь", с помощью которой можно будет в несколько кликов поделиться техпаспортом на авто.

Также в "Дії" с сегодняшнего дня можно сгенерировать справку о несудимости.

Интервью Гордона с Бурбой

На YouTube-канале основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона вышло интервью с экс-начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василием Бурбой.

В нем Бурба рассказал, что получил команду от главы Офиса президента Андрея Ермака о переносе спецоперации по вагнеровцам и что готов к перекрестному допросу с Ермаком.

Также он говорил о катастрофе МН17, обещании властей назначить его послом в Австралии, Евромайдане и других темах.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Дмитрий Гордон, Украина, Польша, Франция, вакцинация, карантин, смартфон, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Василий Бурба, приложение Дія
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