Бурба: Я получил команду от товарища Ермака о переносе спецоперации по вагнеровцам. Он сказал: "Ладно, пусть перемирие побудет два дня, потом можете реализовывать"

"Был доклад, при котором я получил команду от товарища Ермака о переносе", – сказал Бурба.
Он подчеркнул: президент Владимир Зеленский был в курсе спецоперации, ему о ней регулярно докладывали. "Это был не просто доклад, это была санкция после доклада. И не один раз", – отметил бывший начальник ГУР.
Бурба рассказал, что 23 июля 2020 года, накануне финальной стадии спецоперации, он вместе с тогдашним заместителем главы СБУ Русланом Баранецким прибыл в Офис президента для очередного доклада.
"Мы сначала были у меня. Я послушал доклады. Нужно же было послушать доклады не только из Украины, но и из России, как оно все [развивается]. Вы поймите, это же куча людей, которые собираются, поселяются. Это не так все просто. Нужны были уши, глаза, которые будут слушать и смотреть там... Послушал доклады, мы понимаем, что готовы двигаться на новый этап, переходить на новую ступеньку, поэтому приняли решение с Баранецким, как мы и раньше это делали, поехать к президенту – офис у меня недалеко", – рассказал Бурба.
По его словам, сотрудники Управления госохраны, которые охраняют президента, в тот день сказали им, что глава государства занят и не может их принять.
"Я поднимаюсь с Баранецким на четвертый этаж (вы знаете, президент на четвертом этаже сидит), там охрана. Они сказали, что он сейчас занят, вас не примет. Я ответил: "Хорошо, будем ждать". Через некоторое время я получил задачу спуститься на второй этаж [где находится кабинет руководителя Офиса президента]. Я с Баранецким спустился. Пришел Ермак и нас принял. Он был делегирован президентом и сказал, что решение руководства, решение Зеленского – [спецоперацию] нужно перенести", – вспомнил Бурба.
Гордон спросил у собеседника, что он почувствовал в этот момент.
"Сначала не понял. Потому что тяжело понять, даже без мотивации, почему. Мы военнослужащие. Но надо было объясниться. Я с Русланом высказал свои [аргументы], а Ермак – свои. Я в эмоциональной форме [об этом говорил] – эмоции начали работать. Нужно было сдерживать, но на каком-то этапе нужно было и эмоционально общаться. Он выходил, по его словам, докладывать президенту, я выходил общаться со своими ребятами", – рассказал Бурба.
По словам бывшего начальника ГУР, Ермак объяснил необходимость перенести операцию договоренностями о перемирии на Донбассе.
"Мотивация была простая: с 27 июля начиналось перемирие, и если 25-го что-то произойдет, то россияне скажут, что есть повод [перемирие не начинать], то бишь с понедельника ничего не будет. Им было важно перемирие. Но, поймите, [готовится такая спецоперация] – ты должен отдавать себе отчет. Было [сказано] очень просто: "Как хочешь, так и переноси, нас это не интересует". На сколько дней? На неделю. Мной, конечно, было сказано "нет". И тут такой момент очень важный, наверное, вы первый услышите. Ермак вышел и пришел, мотивируя, что общался с Зеленским, и сказал одну фразу: "Ладно, пусть перемирие побудет два дня – в понедельник и вторник, а в среду можете реализовывать". Понимаете, как на базаре! "Ладно, пусть побудет день-два..." О какой системности мы говорим?" – возмутился Бурба.
Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00
Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.
17 ноября 2021 года международная группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании "Вагнер" в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили ГУР Минобороны Украины и департамент контрразведки СБУ. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК "Вагнер" якобы для работы в Венесуэле.
Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли – и план провалился.
Бурба считает, что переносить спецоперацию было нельзя и это одна из причин ее провала.
Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.
26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.
Зеленский также сказал, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу "авантюристом и аферистом" и заявил, что тот хотел втянуть Украину в "огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. "Мне стыдно за этот эпизод в жизни нашей разведки, выдающихся разведчиков. Мне стыдно. Я говорю, что мы были слабыми в этой операции", – сказал Зеленский.