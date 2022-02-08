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Бурба: Я получил команду от товарища Ермака о переносе спецоперации по вагнеровцам. Он сказал: "Ладно, пусть перемирие побудет два дня, потом можете реализовывать"

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Бурба: Ермак сказал, что решение руководства, решение Зеленского, спецоперацию нужно перенести
Бурба: Ермак сказал, что решение руководства, решение Зеленского, – спецоперацию нужно перенести
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба настаивает, что команду перенести спецоперацию по задержанию бойцов российской частной военной компании "Вагнер" дал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом Бурба сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое выйдет сегодня вечером.

"Был доклад, при котором я получил команду от товарища Ермака о переносе", – сказал Бурба. 

Он подчеркнул: президент Владимир Зеленский был в курсе спецоперации, ему о ней регулярно докладывали. "Это был не просто доклад, это была санкция после доклада. И не один раз", – отметил бывший начальник ГУР.

Бурба рассказал, что 23 июля 2020 года, накануне финальной стадии спецоперации, он вместе с тогдашним заместителем главы СБУ Русланом Баранецким прибыл в Офис президента для очередного доклада. 

"Мы сначала были у меня. Я послушал доклады. Нужно же было послушать доклады не только из Украины, но и из России, как оно все [развивается]. Вы поймите, это же куча людей, которые собираются, поселяются. Это не так все просто. Нужны были уши, глаза, которые будут слушать и смотреть там... Послушал доклады, мы понимаем, что готовы двигаться на новый этап, переходить на новую ступеньку, поэтому приняли решение с Баранецким, как мы и раньше это делали, поехать к президенту – офис у меня недалеко", – рассказал Бурба.

По его словам, сотрудники Управления госохраны, которые охраняют президента, в тот день сказали им, что глава государства занят и не может их принять. 

"Я поднимаюсь с Баранецким на четвертый этаж (вы знаете, президент на четвертом этаже сидит), там охрана. Они сказали, что он сейчас занят, вас не примет. Я ответил: "Хорошо, будем ждать". Через некоторое время я получил задачу спуститься на второй этаж [где находится кабинет руководителя Офиса президента]. Я с Баранецким спустился. Пришел Ермак и нас принял. Он был делегирован президентом и сказал, что решение руководства, решение Зеленского – [спецоперацию] нужно перенести", – вспомнил Бурба. 

Гордон спросил у собеседника, что он почувствовал в этот момент.

"Сначала не понял. Потому что тяжело понять, даже без мотивации, почему. Мы военнослужащие. Но надо было объясниться. Я с Русланом высказал свои [аргументы], а Ермак – свои. Я в эмоциональной форме [об этом говорил] – эмоции начали работать. Нужно было сдерживать, но на каком-то этапе нужно было и эмоционально общаться. Он выходил, по его словам, докладывать президенту, я выходил общаться со своими ребятами", – рассказал Бурба. 

По словам бывшего начальника ГУР, Ермак объяснил необходимость перенести операцию договоренностями о перемирии на Донбассе. 

"Мотивация была простая: с 27 июля начиналось перемирие, и если 25-го что-то произойдет, то россияне скажут, что есть повод [перемирие не начинать], то бишь с понедельника ничего не будет. Им было важно перемирие. Но, поймите, [готовится такая спецоперация] – ты должен отдавать себе отчет. Было [сказано] очень просто: "Как хочешь, так и переноси, нас это не интересует". На сколько дней? На неделю. Мной, конечно, было сказано "нет". И тут такой момент очень важный, наверное, вы первый услышите. Ермак вышел и пришел, мотивируя, что общался с Зеленским, и сказал одну фразу: "Ладно, пусть перемирие побудет два дня – в понедельник и вторник, а в среду можете реализовывать". Понимаете, как на базаре! "Ладно, пусть побудет день-два..." О какой системности мы говорим?" – возмутился Бурба. 

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.

17 ноября 2021 года международная группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании "Вагнер" в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили ГУР Минобороны Украины и департамент контрразведки СБУ. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК "Вагнер" якобы для работы в Венесуэле.

Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли – и план провалился.

Бурба считает, что переносить спецоперацию было нельзя и это одна из причин ее провала.

Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также сказал, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу "авантюристом и аферистом" и заявил, что тот хотел втянуть Украину в "огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. "Мне стыдно за этот эпизод в жизни нашей разведки, выдающихся разведчиков. Мне стыдно. Я говорю, что мы были слабыми в этой операции", – сказал Зеленский.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, СБУ, перемирие, Владимир Зеленский, война в Украине, Вагнер, война на Донбассе, Офис президента Украины, Василий Бурба, Руслан Баранецкий, Андрей Ермак, ГУР Минобороны Украины
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