Бурба: Я получил команду от товарища Ермака о переносе спецоперации по вагнеровцам. Он сказал: "Ладно, пусть перемирие побудет два дня, потом можете реализовывать"

"Был доклад, при котором я получил команду от товарища Ермака о переносе", – сказал Бурба.

Он подчеркнул: президент Владимир Зеленский был в курсе спецоперации, ему о ней регулярно докладывали. "Это был не просто доклад, это была санкция после доклада. И не один раз", – отметил бывший начальник ГУР.

Бурба рассказал, что 23 июля 2020 года, накануне финальной стадии спецоперации, он вместе с тогдашним заместителем главы СБУ Русланом Баранецким прибыл в Офис президента для очередного доклада.

"Мы сначала были у меня. Я послушал доклады. Нужно же было послушать доклады не только из Украины, но и из России, как оно все [развивается]. Вы поймите, это же куча людей, которые собираются, поселяются. Это не так все просто. Нужны были уши, глаза, которые будут слушать и смотреть там... Послушал доклады, мы понимаем, что готовы двигаться на новый этап, переходить на новую ступеньку, поэтому приняли решение с Баранецким, как мы и раньше это делали, поехать к президенту – офис у меня недалеко", – рассказал Бурба.

По его словам, сотрудники Управления госохраны, которые охраняют президента, в тот день сказали им, что глава государства занят и не может их принять.

"Я поднимаюсь с Баранецким на четвертый этаж (вы знаете, президент на четвертом этаже сидит), там охрана. Они сказали, что он сейчас занят, вас не примет. Я ответил: "Хорошо, будем ждать". Через некоторое время я получил задачу спуститься на второй этаж [где находится кабинет руководителя Офиса президента]. Я с Баранецким спустился. Пришел Ермак и нас принял. Он был делегирован президентом и сказал, что решение руководства, решение Зеленского – [спецоперацию] нужно перенести", – вспомнил Бурба.

Гордон спросил у собеседника, что он почувствовал в этот момент.

"Сначала не понял. Потому что тяжело понять, даже без мотивации, почему. Мы военнослужащие. Но надо было объясниться. Я с Русланом высказал свои [аргументы], а Ермак – свои. Я в эмоциональной форме [об этом говорил] – эмоции начали работать. Нужно было сдерживать, но на каком-то этапе нужно было и эмоционально общаться. Он выходил, по его словам, докладывать президенту, я выходил общаться со своими ребятами", – рассказал Бурба.

По словам бывшего начальника ГУР, Ермак объяснил необходимость перенести операцию договоренностями о перемирии на Донбассе.

"Мотивация была простая: с 27 июля начиналось перемирие, и если 25-го что-то произойдет, то россияне скажут, что есть повод [перемирие не начинать], то бишь с понедельника ничего не будет. Им было важно перемирие. Но, поймите, [готовится такая спецоперация] – ты должен отдавать себе отчет. Было [сказано] очень просто: "Как хочешь, так и переноси, нас это не интересует". На сколько дней? На неделю. Мной, конечно, было сказано "нет". И тут такой момент очень важный, наверное, вы первый услышите. Ермак вышел и пришел, мотивируя, что общался с Зеленским, и сказал одну фразу: "Ладно, пусть перемирие побудет два дня – в понедельник и вторник, а в среду можете реализовывать". Понимаете, как на базаре! "Ладно, пусть побудет день-два..." О какой системности мы говорим?" – возмутился Бурба.

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00