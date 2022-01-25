Бурба: Я должен был заявить прессе, что операции по вагнеровцам не было, обещали должность "я и кенгуру"

"В феврале мне было сообщено, что я должен заявить в прессе, что операции не было. После этого мне будет предложена должность посла в Австралии. "Я и кенгуру" называется должность", – сказал бывший разведчик.
По его словам, в случае отказа у него обещали забрать государственную дачу в "Конча-Заспе", снять охрану, открыть в его отношении уголовные производства, аннулировать паспорта, а также уволить с государственной службы близкого родственника.
"На предложения я не согласился. И события начали развиваться очень быстро. Это была среда. А в четверг вечером – [сообщение] на телефон помощника из дома отдыха, что контракт со мной расторгается. Хотя по условиям договора должно быть через месяц уведомление. У нас не было долгов, не нарушали ни одного пункта договора", – объяснил Бурба.
Он отметил, что после выезда его семьи с госдачи составили акт, что "не досчитались насосов, роутеров на 500 тыс. грн".
"Самое удивительное, что я инвестировал эти средства для того, чтобы жилье выглядело нормально. Очень смешно, но в понедельник материалы были направлены в полицию, было открыто уголовное производство. И я опрашиваюсь до этого времени у следователя", – подчеркнул Бурба.
Бурба возглавлял ГУР Минобороны, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.
17 ноября группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании "Вагнер" в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили ГУР и департамент контрразведки Службы безопасности Украины. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК "Вагнер" якобы для работы в Венесуэле.
Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли на пять дней – и план провалился.
Бурба рассказал Bellingcat, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.
Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.
26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.
Зеленский также сказал, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу "авантюристом и аферистом" и заявил, что Бурба хотел втянуть Украину в "огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
В декабре 2021 года Бурба уволился с военной службы.