Бурба: Я должен был заявить прессе, что операции по вагнеровцам не было, обещали должность "я и кенгуру"

"В феврале мне было сообщено, что я должен заявить в прессе, что операции не было. После этого мне будет предложена должность посла в Австралии. "Я и кенгуру" называется должность", – сказал бывший разведчик.

По его словам, в случае отказа у него обещали забрать государственную дачу в "Конча-Заспе", снять охрану, открыть в его отношении уголовные производства, аннулировать паспорта, а также уволить с государственной службы близкого родственника.

"На предложения я не согласился. И события начали развиваться очень быстро. Это была среда. А в четверг вечером – [сообщение] на телефон помощника из дома отдыха, что контракт со мной расторгается. Хотя по условиям договора должно быть через месяц уведомление. У нас не было долгов, не нарушали ни одного пункта договора", – объяснил Бурба.

Он отметил, что после выезда его семьи с госдачи составили акт, что "не досчитались насосов, роутеров на 500 тыс. грн".

"Самое удивительное, что я инвестировал эти средства для того, чтобы жилье выглядело нормально. Очень смешно, но в понедельник материалы были направлены в полицию, было открыто уголовное производство. И я опрашиваюсь до этого времени у следователя", – подчеркнул Бурба.