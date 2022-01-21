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Вторжение Путина и дело Порошенко. 21 января в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера", среди гостей – Порошенко, Аваков, Бурба

 
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Программа Савика Шустера начнется в 21.00
Программа Савика Шустера начнется в 21.00
Фото: Шустер online / Facebook

Вечером 21 января в эфир каналов "Украина" и "Украина 24", а также YouTube-канала Shuster online впервые после месячных каникул выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", тема которой: "Война?". Об этом сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Гости студии обсудят, будет ли полномасштабная война в Украине, почему, когда весь мир говорил о вторжении президента РФ Владимира Путина в ближайшее время, президент Украины Владимир Зеленский называет эту информацию слухами, а также что собой представляет дело пятого президента Украины Петра Порошенко (государственная измена или расправа над оппонентом).

На эфир приглашены:

  • Петр Порошенко, пятый президент Украины (2014–2019), нардеп, лидер партии "Европейская солидарность";
  • Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014–2016);
  • Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);
  • Дмитрий Разумков, внефракционный народный депутат, председатель Верховной Рады Украины (2019–2021);
  • Василий Бурба, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (2016–2020);
  • Сергей Соболев, заместитель председателя парламентской фракции  ВО "Батьківщина";
  • Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";
  • Роман Костенко, нардеп от "Голоса", полковник Службы безопасности Украины.

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
Контекст:

Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24 канал", "112 Украина", "1+1".

Теги: Арсений Яценюк, Петр Порошенко, Арсен Аваков, Сергей Соболев, вторжение, Народный фронт, Андрей Билецкий, ток-шоу, Национальный корпус, Дмитрий Разумков, Европейская солидарность, Василий Бурба, Свобода слова Савика Шустера, Роман Костенко
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