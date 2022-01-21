Вторжение Путина и дело Порошенко. 21 января в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера", среди гостей – Порошенко, Аваков, Бурба

Гости студии обсудят, будет ли полномасштабная война в Украине, почему, когда весь мир говорил о вторжении президента РФ Владимира Путина в ближайшее время, президент Украины Владимир Зеленский называет эту информацию слухами, а также что собой представляет дело пятого президента Украины Петра Порошенко (государственная измена или расправа над оппонентом).

На эфир приглашены:

Петр Порошенко, пятый президент Украины (2014–2019), нардеп, лидер партии "Европейская солидарность";

Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014–2016);

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);

Дмитрий Разумков, внефракционный народный депутат, председатель Верховной Рады Украины (2019–2021);

Василий Бурба, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (2016–2020);

Сергей Соболев, заместитель председателя парламентской фракции ВО "Батьківщина";

Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";

Роман Костенко, нардеп от "Голоса", полковник Службы безопасности Украины.

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.

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Видео: Shuster online / YouTube