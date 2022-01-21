Вторжение Путина и дело Порошенко. 21 января в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера", среди гостей – Порошенко, Аваков, Бурба

Гости студии обсудят, будет ли полномасштабная война в Украине, почему, когда весь мир говорил о вторжении президента РФ Владимира Путина в ближайшее время, президент Украины Владимир Зеленский называет эту информацию слухами, а также что собой представляет дело пятого президента Украины Петра Порошенко (государственная измена или расправа над оппонентом).
На эфир приглашены:
Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.
Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.
Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24 канал", "112 Украина", "1+1".