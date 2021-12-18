ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Смешко: Если дается указание из Офиса президента, руководители правоохранительных органов выполняют его

Смешко: Зеленский не только не изменил систему он ее сейчас настолько усовершенствовал в авторитарно непрозрачную феодальную систему
Смешко: Зеленский не только не изменил систему – он ее сейчас настолько усовершенствовал в авторитарно непрозрачную феодальную систему
Фото: Політична партія "Сила і Честь" / Facebook

Экс-глава Службы безопасности Украины, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 17 декабря заявил, что силовые структуры в Украине исполняют указания из Офиса президента и за этим нет контроля.

"Президент Зеленский говорил, что он придет и изменит систему. Но он не только не изменил систему – он ее сейчас настолько усовершенствовал в авторитарно непрозрачную феодальную систему, где используется весь карательный аппарат, спецслужбы, разведку в своих целях личных. И система никак не реагирует на это и, мало того, никакого контроля за ней не существует", – заявил он.

По словам Смешко, у Зеленского есть "неконтролируемый" силовой аппарат, который он может "использовать в своих целях, не оставляя никаких следов".

"И никто не следит за этим. Если дается указание из Офиса президента, назначенные новые руководители правоохранительных органов выполняют любое противоправное указание и документирование не ведется, разведывательная информация докладывается в присутствии посторонних лиц. Есть люди, не имеющие допуска к гостайне, но присутствующие во время озвучивания этой информации. Сломанная система и подстроенная только под удержание самой высокой политической власти, которая сейчас есть у нас в стране. Систему менять надо", – заявил политик.

Контекст:

Смешко в 1997–2000 годах был начальником Главного управления военной разведки Министерства обороны, в 2002–2003 годах – заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны, в 2003–2005 годах возглавлял Службу безопасности Украины.

На президентских выборах в 2019 году Смешко набрал 1,14 млн голосов (6,04%), заняв шестое место. В 2019 году партия Смешко "Сила и честь" участвовала в досрочных парламентских выборах, на которых набрала 3,82% (для попадания в парламент нужно было преодолеть 5-процентный проходной барьер). В 2020 году Смешко баллотировался в мэры Киева.

Теги: Игорь Смешко, Владимир Зеленский, силовики, Свобода слова Савика Шустера
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В США женщина за полтора года обменяла заколку для волос на дом
В США женщина за полтора года обменяла заколку для волос на дом
В День святого Николая Общественное покажет праздничный концерт с участием детей и украинских знаменитостей
В День святого Николая Общественное покажет праздничный концерт с участием детей и украинских знаменитостей
  Логай ответил, сколько стоит реклама в его Instagram-аккаунте после победы на "Танцах со звездами"
  Логай ответил, сколько стоит реклама в его Instagram-аккаунте после победы на "Танцах со звездами"
"Какая танцевальная песня. Ушла наряжать елку". Джамала презентовала свой первый новогодний трек. Аудио
"Какая танцевальная песня. Ушла наряжать елку". Джамала презентовала свой первый новогодний трек. Аудио
"Что за шлендра?" 35-летний актер студии "Квартал 95" Ласточкин примерил мини-юбку и колготки в сетку
"Что за шлендра?" 35-летний актер студии "Квартал 95" Ласточкин примерил мини-юбку и колготки в сетку
  "Я извинилась". Актриса, сыгравшая напарницу Сердючки Гелю, рассказала, как помирилась с Данилко
  "Я извинилась". Актриса, сыгравшая напарницу Сердючки Гелю, рассказала, как помирилась с Данилко
Осадчая появилась на публике в платье без бретелек с огромным декольте
Осадчая появилась на публике в платье без бретелек с огромным декольте
  Рецепт сытной закуски на Новый год
  Рецепт сытной закуски на Новый год
Убийство на съемках "Ржавчины". Полиция получила ордер на проверку телефона Болдуина
Убийство на съемках "Ржавчины". Полиция получила ордер на проверку телефона Болдуина
  "У меня здоровые творческие амбиции". Бацман рассказала, какую цель поставила на ближайшее время
  "У меня здоровые творческие амбиции". Бацман рассказала, какую цель поставила на ближайшее время
Джеджула заявил, что подал в суд на мать своей девятимесячной дочери
Джеджула заявил, что подал в суд на мать своей девятимесячной дочери
"Два крутых парня". Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко
"Два крутых парня". Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко
  "Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко
  "Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко
"Чучело наглое, хамоватое", " На чем он торчит?" Киркоров с ногами забрался на стол к известному ведущему
"Чучело наглое, хамоватое", " На чем он торчит?" Киркоров с ногами забрался на стол к известному ведущему
  "Я же честно работаю, могу говорить". Логай озвучил свой максимальный гонорар за съемки
  "Я же честно работаю, могу говорить". Логай озвучил свой максимальный гонорар за съемки
39-летняя Седокова полностью разделась на отдыхе в Монако
39-летняя Седокова полностью разделась на отдыхе в Монако
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (245688)
2
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь (71606)
3
"Натуральные – самые лучшие". Рианна засветила соски (69341)
4
"Пошлость неописуемая". Волочкова раздвинула ноги перед мужчиной (56447)
5
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь (56416)
6
"Нет трусиков", "Я очень сильно вoзбудился". Ани Лорак шокировала сеть новыми снимками без нижнего белья (47992)
7
"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь (41026)
8
"Какая же шикарная". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась без бюстгальтера (40396)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS