Смешко об отравлении Ющенко: Нужно открывать уголовное производство о фальсификации

Смешко сказал, что факт отравления Ющенко до сих пор не установлен Фото: sylaichest.org

"По этому делу маленький, возможно, инсайт. По моей информации, в [австрийской клинике] Rudolfinerhaus все время находилась пробирка с замороженной кровью и все, что нужно было – обратиться, чтобы получить эту кровь и провести экспертизу. На сегодняшний день, по официальным сообщениям Генеральной прокуратуры факта отравления кандидата в президента Ющенко нет. Ющенко не сдал в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом образцы крови, которые могли бы быть, согласно нашему законодательству, признаны содержащими [следы яда]", – рассказал Смешко, отвечая на вопросы зрителей об отравлении Ющенко.

Экс-глава СБУ заявил, что не понимает, почему Ющенко не сдал анализы.

"Если он не доверял нашей правоохранительной системе ни до того, как пришел к власти, ни после, почему не воспользовался тем, что у нас есть с Австрией договор о взаимной правовой помощи. Анализы в Австрии были бы признаны как доказательство в нашем суде и никаких проблем не было бы с дальнейшим расследованием. На сегодняшний день, я бы сказал, что нужно открывать уголовное производство о фальсификации", – добавил экс-глава СБУ.