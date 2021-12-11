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Смешко об отравлении Ющенко: Нужно открывать уголовное производство о фальсификации

Смешко сказал, что факт отравления Ющенко до сих пор не установлен
Смешко сказал, что факт отравления Ющенко до сих пор не установлен
Фото: sylaichest.org

Один из создателей и экс-руководитель военной разведки Украины, трижды глава комитета по вопросам разведки при президенте Украины, бывший председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 10 декабря прокомментировал ситуацию с отравлением в 2004 году тогдашнего кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко.

"По этому делу маленький, возможно, инсайт. По моей информации, в [австрийской клинике] Rudolfinerhaus все время находилась пробирка с замороженной кровью и все, что нужно было – обратиться, чтобы получить эту кровь и провести экспертизу. На сегодняшний день, по официальным сообщениям Генеральной прокуратуры факта отравления кандидата в президента Ющенко нет. Ющенко не сдал в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом образцы крови, которые могли бы быть, согласно нашему законодательству, признаны содержащими [следы яда]", – рассказал Смешко, отвечая на вопросы зрителей об отравлении Ющенко.   

Экс-глава СБУ заявил, что не понимает, почему Ющенко не сдал анализы. 

"Если он не доверял нашей правоохранительной системе ни до того, как пришел к власти, ни после, почему не воспользовался тем, что у нас есть с Австрией договор о взаимной правовой помощи. Анализы в Австрии были бы признаны как доказательство в нашем суде и никаких проблем не было бы с дальнейшим расследованием. На сегодняшний день, я бы сказал, что нужно открывать уголовное производство о фальсификации", – добавил экс-глава СБУ.

Контекст:

По официальной версии, Ющенко был отравлен в ходе президентской кампании в сентябре 2004 года во время ужина на даче бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Владимира Сацюка. Среди гостей был и Смешко.

Международная группа врачей, которая обследовала Ющенко, пришла к выводу, что он был отравлен диоксином. Было открыто уголовное дело, однако до сих пор следователи не предъявили никому обвинения в покушении на жизнь политика.

В декабре 2014 года Ющенко заявлял, что готов сдать кровь на анализ международным экспертам. Смешко рассказывал в начале 2019-го, что Ющенко и его окружение "сделали все", чтобы украинским правоохранителям не дали результаты анализов исследований, которые проводили в Вене в клинике, где лечился Ющенко. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Ющенко, Австрия, Игорь Смешко, исследование, отравление, фальсификации, экспертиза, уголовное производство, Свобода слова Савика Шустера, кровь
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