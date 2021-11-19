Смешко о спецоперации по вагнеровцам: Это работа не ВСК, а Офиса генпрокурора по расследованию возможной государственной измены

Смешко: Никогда я не докладывал президенту о разведывательных операциях – и даже разведывательную информацию в присутствии третьего лица Фото: Всеукраїнська громадська організація «Сила і Честь» / Facebook

"Начинать разговор нужно даже не с работы временной следственной комиссии, которая имеет конфликт политических интересов и, безусловно, будет защищать политическую силу, находящуюся при высшей власти в стране. Начинать нужно с Уголовного кодекса Украины, с первого раздела – преступления против основ национальной безопасности Украины. Весь мир понимает, что военная разведка – одна из лучших по профессионализму среднего звена. И де-факто весь мир понимает, что в Украине сейчас отсутствует система планирования, руководства, координации и контроля над разведывательной деятельностью", – сказал Смешко.

Он подчеркнул, что нужно разделять политическую и профессиональную составляющие этого вопроса.

"Почему-то никто из наших парламентариев и экспертов не обсуждает протокол нейрохирургической операции, технологию работы ядерного реактора. Никому и в голову не приходит вмешиваться в этот технологический процесс и приостанавливать операцию на головном мозге или доставать из ядерного реактора стержни из-за пролета стаи птиц", – отметил политик.

По его словам, руководство разведки не имеет права сообщать разведданные главе государства в присутствии третьих лиц.

"Я работал с двумя президентами и руководил разведдеятельностью нашего государства. Никогда я не докладывал президенту о разведывательных операциях – и даже разведывательную информацию в присутствии третьего лица. Президент – гарант сохранения государственной тайны. Руководитель разведывательного органа в том числе является главным экспертом по гостайне в сфере разведдеятельности. Сам он не может комментировать эту деятельность в присутствии людей, не допущенных к разведданным, если есть угроза утечки информации. Президент, согласно Конституции, не может передать свои полномочия ни одному другому должностному лицу в нашей стране. Поэтому остановка подобной операции без письменного документа министра обороны или верховного главнокомандующего – это не работа временной следственной комиссии, а работа Офиса генпрокурора по расследованию возможной государственной измены", – резюмировал Смешко.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

В расследовании говорится, что, по словам тогдашнего главы военной разведки Василия Бурбы, президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а глава ОП Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на неделю, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить разговоры, о которых упоминал Бурба.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя расследование, заявил, что оно не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил".

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что материалы Bellingcat о вагнеровцах приобщат к материалам уголовного производства.