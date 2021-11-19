Глава ОП не имеет полномочий вмешиваться в операцию, подобную задержанию вагнеровцев – начальник ГУР

Буданов: Глава ОП, кем был он ни был, не может вмешиваться в проведение любого специального мероприятия Скриншот: ТСН / YouTube

Буданов назвал странным вопрос о том, исследовали ли сотрудники ГУР роль Ермака в ситуации со срывом операции.

"Странный вопрос. Мы не следственный орган, чтобы исследовать чью-то роль. Но если вы ставите вопрос: "Мог ли вообще господин глава офиса влиять на ход проведения любой специальной операции?" – то я с полной ответственностью могу сказать, что по закону о разведке глава ОП, кем был он ни был, не может вмешиваться в проведение любого специального мероприятия. Ни он не может, ни я не имею полномочий слушать во время проведения подобных акций это должностное лицо", – сказал Буданов.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

В расследовании говорится, что, по словам тогдашнего главы военной разведки Василия Бурбы, президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на неделю, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить разговоры, о которых говорил Бурба.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя расследование, заявил, что оно не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил".