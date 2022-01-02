"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год

Эта новость вышла 26 ноября, набрала 541,6 тыс. уникальных просмотров.

Телеведущий Савик Шустер в эфире своей же программы на канале "Украина" комментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства ранее в тот же день в ходе пресс-марафона заявил, что Шустер работает на олигарха и добавил: "Я не сказал, что Шустер – пропагандист".

Шустер сказал, что его не оскорбляет отношение Зеленского.

Фото: Шустер online / Facebook

"Почему-то все президенты (это не только в Украине), которые разговаривают [со мной] немножко по-хамски... Меня это никогда не оскорбляет, не обижает, потому что я понимаю, что их конец приходит", – прокомментировал телеведущий.

Колонка бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко была опубликована 1 декабря после заявлений Зеленского о якобы подготовке госпереворота с участием украинского миллиардера Рината Ахметова.

С тех пор власти так и не предоставили доказательств подготовки переворота, сам переворот не состоялся. Последний факт в пропрезидентской "Слуге народа" и Офисе президента объясняют так: Зеленский "сыграл на опережение" и предотвратил переворот. Сам Зеленский считает, что планы у "заговорщиков" глобально не изменились.

Фото: president.gov.ua

Луценко, комментируя первое высказывание президента о подготовке переворота, вспомнил о ситуации в энергетике и отопительном сезоне, а также о российском президенте Владимире Путине.

"Господину Зеленскому нужно бояться не путча 1 декабря, не будет его. Бояться нужно 20-х чисел января. Ведь именно в эти дни, по мнению всех экспертов, которых я знаю по энергетике, может произойти энергетический коллапс. Окружение Зеленского забыло, что у нас есть зима и к ней нужно готовиться. Первый год как-то проехали, а теперь у нас самые маленькие в истории Украины запасы газа, угля, воды для гидроэлектростанций. Путин понял, что мы в самой болезненной точке, когда президент непопулярен, мягко говоря, когда от него отвернулся Запад, потому что он брезгует этой ложью, которой фонтанирует Офис президента. В этот момент Путин готовится нанести решающий удар – энергетический. Главная проблема Зеленского и наша – Владимир Путин", – написал он в Facebook.

На сайте "ГОРДОН" его блог собрал 488,5 тыс. уникальных просмотров.

Новость с обращением пятого президента Украины Петра Порошенко к Зеленскому была опубликована 27 ноября. С тех пор ее просмотрели 432 тыс. пользователей.

Порошенко после пресс-марафона Зеленского пришел на эфир "Прямого" и ответил на заявления действующего главы государства, который называл бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу "авантюристом и аферистом", который якобы приносил ему информацию о том, кто придумал "формулу COVID".

"Он сказал мне и назвал эту страну. Эта оперативная информация есть, есть бумаги, мы даже можем передать их. Потому что мы их проверили. Он предложил мне передать эту информацию РФ или китайским коллегам. Это была операция под названием "Бурба". Я уверен, что [это] операция от товарища Пети", – заявил президент.

Порошенко попросил Зеленского прекратить "практику невоспитанного человека".

Фото: Петро Порошенко / Facebook

"Владимир Александрович, я вам – не Петя. И прекратите, пожалуйста, эту практику невоспитанного человека. Я многое могу простить кому угодно. И как христианин, как верующий человек, и как воспитанный человек. Но то, что вчера господин Зеленский намолол, не может меня не огорчать. Не важно, как он меня назвал, я еще раз говорю: это отбросим. Но когда он элиту Вооруженных сил назвал авантюристами..." – сказал пятый президент.

Луценко в интервью LB.ua, которое вышло 2 сентября, делился воспоминаниями о независимой Украине (издание делало цикл интервью и статей, посвященных 30-летию независимости страны, беседа с Луценко вошла в этот спецпроект) и рассказал, как после футбольного матча говорил с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым о беглом президенте Украины Викторе Януковиче.

"Я встретился с ним на футболе – поехал с сыном в Донецк на матч Украина – Сербия. Ахметов пригласил в свою ложу. Была очень смешная история: сын пришел в шарфике "Шахтера". Заходим, а там вся-вся бригада с Виктором Федоровичем во главе. И Яник такой: "О, твой сын правильный шарфик носит". Я говорю: "Виктор Федорович, если соскучились по оранжевому шарфику, приезжайте, мы вас давно ждем. Матч наши выиграли... И Ахметов вдруг говорит всем: "До свидания, все свободны, а мы с Юрием Витальевичем пойдем поздравим команду". Я удивился – столы накрыты, а он их всех выгнал. Говорю: "Ринат, что такое?" А он: "Я этой суке ни копейкой, ни словом не помогу на выборах. За...бал до такой степени, что я его терпеть уже не могу. Я просто нашел повод". Я не знаю, это он мне так хотел сказать или так на самом деле и было, потому что выборы Януковича финансировал не он", – сказал он.

Материал на сайте "ГОРДОН" набрал 426 тыс. уникальных просмотров.

Александр Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси и находится под санкциями ЕС из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества в стране, на фоне обострения отношений с Киевом пригрозил "переступить границу" и стать самым популярным политиком в Украине.

"Вот вы допрыгаетесь до того, что я однажды рискну и переступлю границу без оружия и у меня будет не 40% [поддерживающих меня] украинцев, а минимум 90%. И мы Украину вернем", – заявил он 9 августа.

Фото: Shamil Zhumatov / ЕРА

Новость об этом набрала более 408,6 тыс. уникальных просмотров и заняла пятое место в рейтинге самых читаемых на сайте "ГОРДОН".

С таким заголовком 19 декабря, в день запуска программы "єПідтримка" по выплате 1 тыс. грн вакцинированным от коронавируса гражданам, вышел блог эксперта по кибербезопасности Никиты Кныша. Кныш заметил, что алкоголь приобретали в кинотеатрах и "оно пропускало".

"Малолетки оказались умнее авторов ограничений, это о многом говорит. Федоров и Зе хотели стать спонсором поддержки культуры, а стали спонсорами алкоголя среди школьников, студентов и молодежи", – написал эксперт.

Его рассуждения заинтересовали более 405 тыс. читателей "ГОРДОН".

"Нах...й Украину". Двоюродная сестра Сенцова заявила, что "пакует чемоданы и возвращается домой"

20 сентября двоюродная сестра бывшего узника Кремля, украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Калпан (Кочнева) написала в Facebook несколько постов, которые сам Сенцов позже назвал "эмоциональными". В одном из таких сообщений Каплан заявила: "Нах...й Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой".

Режиссер извинился за слова сестры и объяснил ее высказывания обострившейся депрессией. Сама Каплан удалила аккаунт в Facebook.

Новость о ее чемоданах прочли 399,6 тыс. пользователей.

Журналисты узнали подробности о девочке, которая приняла участие в перформансе ко Дню Независимости Украины

Это заметка о девочке, которая 24 августа растрогала Зеленского до слез во время парада на Майдане Незалежности в Киеве. Журналисты выяснили, что девочка, которая бежала с букетом полевых цветов к колонне украинских военнослужащих, – девятилетняя киевлянка Есения Селезнева, экс-участница шоу "Голос. Діти", а ее отец Евгений Селезнев – барабанщик оркестра проекта.

Новость о личности ребенка, растрогавшего не только президента, но и, как отмечали медиа, всю страну, на сайте "ГОРДОН" вышла 25 августа, она собрала более 399,1 тыс. уникальных просмотров.

Военный, которому девочка подарила цветы, – Владимир Федченко. Фото: Офіс Президента України / Facebook

"Вы понимаете, что я – президент Украины?" – "А вы понимаете, что я – Ринат Ахметов?" Журналисты назвали возможную причину конфликта между Зеленским и Ахметовым

С таким заголовком вышел материал о конфликте между Зеленским и Ахметовым 29 ноября. Источники "Украинской правды" рассказали, что причиной разногласий могли стать попытки влиять на депутатов и развалить монобольшинство "Слуги народа" в парламенте.

"Вы понимаете, что я – президент Украины?" – "А вы понимаете, что я – Ринат Ахметов?" – передали собеседники издания разговор, который, возможно, состоялся между президентом и бизнесменом перед голосованием по законопроекту об олигархах. Статью на сайте "ГОРДОН" прочитали более 378,7 тыс. человек.

Гордон рассказал, что именно произойдет 15 марта

Эту новость прочитали почти 370 тыс. пользователей, она замыкает топ-10 самых читаемых материалов издания "ГОРДОН". 9 марта основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24" сказал, что 15 марта станет для страны тяжелым днем, когда будет обнародована очень важная информация, которая сделает этот день водоразделом для общества. Журналист имел в виду расследование Bellingcat о вагнеровцах.

Выход расследования Bellingcat несколько раз переносился, материал опубликовали только 17 ноября. Через два дня после этого в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" показали интервью Бурбы, именно 19 ноября, по мнению Гордона, стало днем, который изменил историю Украины.