"Нах...й Украину". Двоюродная сестра Сенцова заявила, что "пакует чемоданы и возвращается домой"

"Нах...й Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой", – написала она в Facebook 20 сентября.

В комментарии к посту она добавила: "Для тех, кто в танке: Украина – не Россия, а я перепутала туризм с эмиграцией. Я не справилась, я не смогла. Больше не могу! Просто отъ...битесь, мне больше нечего отдать. У меня тут нет ничего, вообще ничего, там я хотя бы жила, да, было больно, но я жила, а тут просто задыхаюсь, но это не ваша проблема и не ваша вина, просто я не справилась".

Скриншот: Наталья Каплан / Facebook

Некоторые пользователи предположили, что страницу журналистки взломали. Под постом она заявила, что это не так.

"Меня не взломали. Но я тут буквально умираю. Я не могу тут жить. И пусть это будет для украинцев доказательством, что не братья", – написала она.

Скриншот: Наталья Каплан / Facebook

"Для тех, кто приплетает сюда Сенцова и меня как его сестру. Мы всего лишь двоюродные родственники. Ему нужна была помощь, я помогла, на этом все. Он мне ничего не должен, я пока у него заняла, но я отдам. Если бы на его месте был кто-то другой из знакомых, я бы тоже впряглась. На этом точка. Просто отписывайтесь, мне реально пох...й на негативные комменты", – добавила она.

Скриншот: Наталья Каплан / Facebook

На вопрос журналистки Ирины Ромалийской, говорила ли она о своем решении брату, Каплан ответила: "Нах...й брата".

Скриншот: Наталья Каплан / Facebook

"Украина посылала меня нах...й пять лет, а я всего лишь пост в Facebook против написала. Да отпишитесь вы уже. Не ссыте, [президенту РФ Владимиру] Путину не продамся, он для меня враг куда дольше, чем для Украины", – заявила Каплан в следующем посте.

"Ой, от меня обидчево отписываются. Та шо я можу вам казати: нех...й шастать. Если вы подписались на меня ради Сенцова, отписывайтесь уже, вообще-то он вышел. Если вам еще шо от меня треба, так и скажите (украинский понимаю, хоть для меня это и иностранный). Я не буду дальше расписываться, все равно ни х...я не поймете. Я чужая, смиритесь и действуйте по своей совести (хотя кому я тут про совесть рассказываю)", – добавила Каплан.