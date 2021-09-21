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"Нах...й Украину". Двоюродная сестра Сенцова заявила, что "пакует чемоданы и возвращается домой"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каплан: Украина не Россия, а я перепутала туризм с эмиграцией
Каплан: Украина – не Россия, а я перепутала туризм с эмиграцией
Фото: Наталья Каплан / Facebook

Журналистка Наталья Каплан (Кочнева), двоюродная сестра украинского режиссера, бывшего политзаключенного Кремля Олега Сенцова, назвала Украину "худшей страной для эмиграции".

"Нах...й Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой", – написала она в Facebook 20 сентября.

https://www.facebook.com/skorost.zvuka/posts/4650898508274095

В комментарии к посту она добавила: "Для тех, кто в танке: Украина – не Россия, а я перепутала туризм с эмиграцией. Я не справилась, я не смогла. Больше не могу! Просто отъ...битесь, мне больше нечего отдать. У меня тут нет ничего, вообще ничего, там я хотя бы жила, да, было больно, но я жила, а тут просто задыхаюсь, но это не ваша проблема и не ваша вина, просто я не справилась".

Скриншот: Наталья Каплан / Facebook
Скриншот: Наталья Каплан / Facebook

Некоторые пользователи предположили, что страницу журналистки взломали. Под постом она заявила, что это не так.

"Меня не взломали. Но я тут буквально умираю. Я не могу тут жить. И пусть это будет для украинцев доказательством, что не братья", – написала она.

Скриншот: Наталья Каплан / Facebook
Скриншот: Наталья Каплан / Facebook

"Для тех, кто приплетает сюда Сенцова и меня как его сестру. Мы всего лишь двоюродные родственники. Ему нужна была помощь, я помогла, на этом все. Он мне ничего не должен, я пока у него заняла, но я отдам. Если бы на его месте был кто-то другой из знакомых, я бы тоже впряглась. На этом точка. Просто отписывайтесь, мне реально пох...й на негативные комменты", – добавила она.

Скриншот: Наталья Каплан / Facebook
Скриншот: Наталья Каплан / Facebook

На вопрос журналистки Ирины Ромалийской, говорила ли она о своем решении брату, Каплан ответила: "Нах...й брата".

Скриншот: Наталья Каплан / Facebook
Скриншот: Наталья Каплан / Facebook

"Украина посылала меня нах...й пять лет, а я всего лишь пост в Facebook против написала. Да отпишитесь вы уже. Не ссыте, [президенту РФ Владимиру] Путину не продамся, он для меня враг куда дольше, чем для Украины", – заявила Каплан в следующем посте.

https://www.facebook.com/skorost.zvuka/posts/4651166291580650

"Ой, от меня обидчево отписываются. Та шо я можу вам казати: нех...й шастать. Если вы подписались на меня ради Сенцова, отписывайтесь уже, вообще-то он вышел. Если вам еще шо от меня треба, так и скажите (украинский понимаю, хоть для меня это и иностранный). Я не буду дальше расписываться, все равно ни х...я не поймете. Я чужая, смиритесь и действуйте по своей совести (хотя кому я тут про совесть рассказываю)", – добавила Каплан.

https://www.facebook.com/skorost.zvuka/posts/4651214724909140

Контекст:

Кочнева получила гражданство Украины в мае 2019 года. До этого она несколько лет жила в Украине.

Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

Вернулся Сенцов в Украину из колонии в РФ 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Теги: Россия, Украина, Олег Сенцов, соцсети, Наталья Каплан
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