"Эмоциональные посты на фоне обострения депрессии". Сенцов извинился за выражения двоюродной сестры об Украине

"Мне жаль, что моей двоюродной сестре Наташе сейчас так плохо и на фоне обострения депрессии у нее появились эмоциональные посты в Facebook. Я прошу прощения за ее резкие слова в сторону Украины. Это очень горько. Благодарен Наташе за многолетнюю поддержку и прошу с пониманием отнестись к тяжелому психологическому состоянию, в котором она находится уже длительное время", – написал он в Facebook 21 сентября.

20 сентября Каплан написала в Facebook несколько постов, в одном из которых заявила: "Нах...й Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой".

"Для тех, кто приплетает сюда Сенцова и меня как его сестру. Мы всего лишь двоюродные родственники. Ему нужна была помощь, я помогла, на этом все. Он мне ничего не должен, я пока у него заняла, но я отдам. Если бы на его месте был кто-то другой из знакомых, я бы тоже впряглась. На этом точка. Просто отписывайтесь, мне реально пох...й на негативные комменты", – добавила она.