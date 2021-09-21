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"Эмоциональные посты на фоне обострения депрессии". Сенцов извинился за выражения двоюродной сестры об Украине

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Сенцов: Благодарен Наташе за многолетнюю поддержку и прошу с пониманием отнестись к тяжелому психологическому состоянию
Сенцов: Благодарен Наташе за многолетнюю поддержку и прошу с пониманием отнестись к тяжелому психологическому состоянию
Фото: EPA

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов извинился за оскорбительные слова своей двоюродной сестры Натальи Каплан (Кочневой) об Украине.

"Мне жаль, что моей двоюродной сестре Наташе сейчас так плохо и на фоне обострения депрессии у нее появились эмоциональные посты в Facebook. Я прошу прощения за ее резкие слова в сторону Украины. Это очень горько. Благодарен Наташе за многолетнюю поддержку и прошу с пониманием отнестись к тяжелому психологическому состоянию, в котором она находится уже длительное время", – написал он в Facebook 21 сентября.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/4446910172059151

20 сентября Каплан написала в Facebook несколько постов, в одном из которых заявила: "Нах...й Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой".

"Для тех, кто приплетает сюда Сенцова и меня как его сестру. Мы всего лишь двоюродные родственники. Ему нужна была помощь, я помогла, на этом все. Он мне ничего не должен, я пока у него заняла, но я отдам. Если бы на его месте был кто-то другой из знакомых, я бы тоже впряглась. На этом точка. Просто отписывайтесь, мне реально пох...й на негативные комменты", – добавила она.

Контекст:

Каплан получила гражданство Украины в мае 2019 года. До этого она несколько лет жила в Украине.

Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

Вернулся Сенцов в Украину из колонии в РФ 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Олег Сенцов, Наталья Каплан
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