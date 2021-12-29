"Перед Новым годом придумали инфоповод". Экс-командир "Азова" предположил, зачем Зеленскому нужен военный учет женщин

Максим Жорин: В отличие от Зеленского и Ермака, женщины сейчас проходят военную службу и без их инициативы Фото: nationalcorps.org

"Если мы хотим брать пример со страны Израиль, то мы должны понимать, что эта страна достаточно последовательно и системно работала, а не перед Новым годом придумала инфоповод. Для того, чтобы говорить об учете и его внедрять, нужно было на самом деле подготовить материальную базу, надо было подготовить юридическую базу под это, нужно подготовить кадры, которые есть сейчас в армии, которым работать с этим учетом", – сказал Жорин.

По словам экс-командира "Азова", сегодня многие женщины продолжают служить в Вооруженных силах, однако мало кто в Офисе президента может похвастаться такими достижениями, поэтому из-за инициативы с воинским учетом ОП попал под критику.

"В отличие от [президента Украины Владимира] Зеленского и [главы Офиса президента Андрея] Ермака, женщины сейчас проходят военную службу и без их инициативы", – отметил Максим Жорин.

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