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"Перед Новым годом придумали инфоповод". Экс-командир "Азова" предположил, зачем Зеленскому нужен военный учет женщин

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Максим Жорин: В отличие от Зеленского и Ермака, женщины сейчас проходят военную службу и без их инициативы
Максим Жорин: В отличие от Зеленского и Ермака, женщины сейчас проходят военную службу и без их инициативы
Фото: nationalcorps.org

Приказ Министерства обороны от 17 декабря, обязывающий женщин стать на воинский учет, издан только для создания информационного повода и отвлечения внимания, а реального значения для обороны государства не имеет, считает экс-командир полка "Азов" и руководитель центрального штаба "Национального корпуса" Максим Жорин в эфире "Апостроф TV".

"Если мы хотим брать пример со страны Израиль, то мы должны понимать, что эта страна достаточно последовательно и системно работала, а не перед Новым годом придумала инфоповод. Для того, чтобы говорить об учете и его внедрять, нужно было на самом деле подготовить материальную базу, надо было подготовить юридическую базу под это, нужно подготовить кадры, которые есть сейчас в армии, которым работать с этим учетом", – сказал Жорин.

По словам экс-командира "Азова", сегодня многие женщины продолжают служить в Вооруженных силах, однако мало кто в Офисе президента может похвастаться такими достижениями, поэтому из-за инициативы с воинским учетом ОП попал под критику.

"В отличие от [президента Украины Владимира] Зеленского и [главы Офиса президента Андрея] Ермака, женщины сейчас проходят военную службу и без их инициативы", – отметил Максим Жорин.

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Видео: Апостроф TV / YouTube
Контекст:

По последним данным, в рядах Вооруженных сил Украины служит более 32 тыс. женщин. Как рассказывал Зеленский, с 2014 года их количество выросло вдвое. По информации Минобороны, женщины составляют 15% состава ВСУ. Командные должности занимают порядка 900 военнослужащих-женщин.

17 декабря 2021 года вступил в силу приказ министра обороны №313 "Об утверждении перечня специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных".

Приказ существенно расширяет перечень профессий и специальностей, после получения которых женщины должны стать на воинский учет. Полный список специальностей и профессий прилагается к приказу. Речь идет о десятках профессий, по словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, в приказ "вбили" немного больше 100 специальностей". 

Женщины, которые имеют профессию или специальность из списка, утвержденного Минобороны, должны стать на воинский учет до конца 2022 года. Есть ограничения по возрасту (речь идет об украинках в возрасте от 18 до 60 лет) и состоянию здоровья. Уклонение от этой обязанности может повлечь административную ответственность. В ВСУ говорят, что до конца 2022 года штрафовать не будут никого. О том, что еще нужно знать о воинском учете для украинских женщин, издание "ГОРДОН" сообщало после вступления в силу приказа Минобороны.  

В оборонном ведомстве сообщили, что работают над онлайн-форматом воинского учета женщин.

Теги: военные, Минобороны, ВСУ, военнослужащий, президент, женщины, Национальный корпус, Максим Жорин, украинки
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