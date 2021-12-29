Около 60 нардепов предложили сделать добровольным воинский учет для женщин

Его текст пока не опубликован на сайте парламента.

Инициаторами документа стали 59 народных депутатов.

Проект закона предусматривает добровольный воинский учет для женщин, но кроме медиков, сообщил в Facebook нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

"Извините, дорогие женщины, все, что могу сказать по этой инициативе чиновников из Минобороны", – написал парламентарий.

Контекст:

По последним данным, в рядах Вооруженных сил Украины служит более 32 тыс. женщин. Как рассказывал президент Украины Владимир Зеленский, с 2014 года эта цифра выросла вдвое. По информации Минобороны, женщины составляют 15% состава ВСУ. Командные должности занимают порядка 900 военнослужащих-женщин.

17 декабря 2021 года вступил в силу приказ министра обороны №313 "Об утверждении перечня специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных".

Приказ существенно расширяет перечень профессий и специальностей, после получения которых женщины должны стать на воинский учет. Полный список специальностей и профессий прилагается к приказу. Речь идет о десятках профессий, по словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, в приказ "вбили" немного больше 100 специальностей".

Женщины, которые имеют профессию или специальность из списка, утвержденного Минобороны, должны стать на воинский учет до конца 2022 года. Есть ограничения по возрасту (речь идет об украинках в возрасте от 18 до 60 лет) и состоянию здоровья. Уклонение от этой обязанности может повлечь административную ответственность. В ВСУ говорят, что до конца 2022 года штрафовать не будут никого. О том, что еще нужно знать о воинском учете для украинских женщин, издание "ГОРДОН" сообщало после вступления в силу приказа Минобороны.

В оборонном ведомстве сообщили, что работают над онлайн-форматом воинского учета женщин.