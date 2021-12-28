Минобороны Украины работает на онлайн-форматом воинского учета женщин

Маляр объяснила, что воинский учет женщин нужен, чтобы навести порядок в военном учете и знать потенциал. Она добавила, что одной из многих проблем, которая стала очевидной в 2014 году, это разрушенная система военного учета.
"Нужно ли уже завтра идти в Территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). Нет. На это целый 2022 год. Ведь исполнение закона об обновлении системы воинского учета будет продолжаться в течение всего года. В течение 2022 года Генеральный штаб создаст ряд документов, которые сделают процесс воинского учета понятным, прозрачным и максимально удобным. Также будут пересматриваться уже существующие нормы" – написала она.
Маляр добавила, что сейчас Минобороны работает над тем, чтобы перевести в онлайн формат и автоматизировать процесс взятия на учет.
По последним данным, в рядах Вооруженных сил Украины служит более 32 тыс. женщин. Как рассказывал президент Украины Владимир Зеленский, с 2014 года эта цифра выросла вдвое. По информации Минобороны, женщины составляют 15% состава ВСУ. Командные должности занимают порядка 900 военнослужащих-женщин.
17 декабря 2021 года вступил в силу приказ министра обороны №313 "Об утверждении перечня специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных".
Приказ существенно расширяет перечень профессий и специальностей, после получения которых женщины должны стать на воинский учет. Полный список специальностей и профессий прилагается к приказу. Речь идет о десятках профессий, по словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, в приказ "вбили" немного больше 100 специальностей".
Женщины, которые имеют профессию или специальность из списка, утвержденного Минобороны, должны стать на воинский учет до конца 2022 года. Есть ограничения по возрасту (речь идет об украинках в возрасте от 18 до 60 лет) и состоянию здоровья. Уклонение от этой обязанности может повлечь административную ответственность. В ВСУ говорят, что до конца 2022 года штрафовать не будут никого. О том, что еще нужно знать о воинском учете для украинских женщин, издание "ГОРДОН" сообщало после вступления в силу приказа Минобороны.