Минобороны Украины работает на онлайн-форматом воинского учета женщин

Маляр объяснила, что воинский учет женщин нужен, чтобы навести порядок в военном учете и знать потенциал. Она добавила, что одной из многих проблем, которая стала очевидной в 2014 году, это разрушенная система военного учета.

"Нужно ли уже завтра идти в Территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). Нет. На это целый 2022 год. Ведь исполнение закона об обновлении системы воинского учета будет продолжаться в течение всего года. В течение 2022 года Генеральный штаб создаст ряд документов, которые сделают процесс воинского учета понятным, прозрачным и максимально удобным. Также будут пересматриваться уже существующие нормы" – написала она.

Маляр добавила, что сейчас Минобороны работает над тем, чтобы перевести в онлайн формат и автоматизировать процесс взятия на учет.